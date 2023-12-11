Ситуация на самых горячих направлениях и потери россиян — сводка Генштаба

Украинский военный на фронте. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко

Украинские военные продолжают наступление южнее Бахмута Донецкой области и закрепляются на достигнутых рубежах. Кроме того, наши подразделения ракетных войск наносят колоссальные потери в живой силе и технике россиян.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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В Генштабе рассказали, что подразделениями ракетных войск нанесли серьезные потери российской оккупационной армии. В частности, уничтожено:

три района сосредоточения личного состава,

вооружение и военная техника,

один склад боеприпасов.

Удары оккупантов по Украине

За прошедшие сутки на фронте всего произошло 98 боевых столкновений. Россияне обстреливали не только позиции наших военных, но и населенные пункты с мирными людьми.

В общей сложности россияне нанесли три ракетных и 61 авиационный удар. Кроме того, они 67-ти обстреляли Украину из реактивных систем залпового огня. В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

"Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей", — говорится в сообщении.

Какая ситуация на самых горячих направлениях фронта

На Бахмутском направлении украинские военные отразили 13 атак врага в районах Григорьевки, Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. В то же время Силы обороны продолжают наступление южнее Бахмута и наносят оккупантам сильные потери как в живой силе, так и в военной технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении ситуация остается тяжелой Наши бойцы продолжают сдерживать захватчиков, которые хотят взять Авдеевку в кольцо. На этом участке Силы обороны отразили 49 атак.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили три атаки врага в районе Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении украинские военные держат занятые позиции на левом берегу Днепра и ведут контрбатарейную борьбу с врагом, нанося огневые удары по тылу захватчиков.

Возведение Генштаба ВСУ 11 декабря. Фото: скриншот

Потери оккупантов на 11 декабря

По состоянию на 11 декабря потери российской армии на войне в Украине:

личного состава — около 339 850 (+1030) человек;

танков — 5 655 (+19) единиц;

боевых бронированных машин — 10 560 (+31) единиц;

артиллерийских систем — 8 070 (+6) единиц;

РСЗО — 919 (+0) единиц;

средства ПВО — 605 (+0) единиц;

самолетов — 324 (+0) единицы;

вертолетов — 324 (+0) единицы;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 6 154 (+18) единицы;

крылатых ракет — 1 586 (+0) единиц;

кораблей /катеров — 22 (+0) единицы;

подводных лодок —1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн —10 636 (+13) единиц,

специальной техники — 1 168 (+6) единиц.

Потери оккупантов по состоянию на 11 декабря. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что по мнению экспертов, точечные ракетные или дроновые удары ВСУ по объектам на оккупированных территориях будут продолжаться и дальше. Силы обороны Украины не планируют останавливать наступательные действия на время зимы, и такие атаки будут частью общей фронтовой операции.