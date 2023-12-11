Ситуация на самых горячих направлениях и потери россиян — сводка Генштаба
Украинские военные продолжают наступление южнее Бахмута Донецкой области и закрепляются на достигнутых рубежах. Кроме того, наши подразделения ракетных войск наносят колоссальные потери в живой силе и технике россиян.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Успехи ВСУ на фронте
В Генштабе рассказали, что подразделениями ракетных войск нанесли серьезные потери российской оккупационной армии. В частности, уничтожено:
- три района сосредоточения личного состава,
- вооружение и военная техника,
- один склад боеприпасов.
Удары оккупантов по Украине
За прошедшие сутки на фронте всего произошло 98 боевых столкновений. Россияне обстреливали не только позиции наших военных, но и населенные пункты с мирными людьми.
В общей сложности россияне нанесли три ракетных и 61 авиационный удар. Кроме того, они 67-ти обстреляли Украину из реактивных систем залпового огня. В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
"Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей", — говорится в сообщении.
Какая ситуация на самых горячих направлениях фронта
На Бахмутском направлении украинские военные отразили 13 атак врага в районах Григорьевки, Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. В то же время Силы обороны продолжают наступление южнее Бахмута и наносят оккупантам сильные потери как в живой силе, так и в военной технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
На Авдеевском направлении ситуация остается тяжелой Наши бойцы продолжают сдерживать захватчиков, которые хотят взять Авдеевку в кольцо. На этом участке Силы обороны отразили 49 атак.
На Запорожском направлении Силы обороны отразили три атаки врага в районе Работино Запорожской области.
На Херсонском направлении украинские военные держат занятые позиции на левом берегу Днепра и ведут контрбатарейную борьбу с врагом, нанося огневые удары по тылу захватчиков.
Потери оккупантов на 11 декабря
По состоянию на 11 декабря потери российской армии на войне в Украине:
- личного состава — около 339 850 (+1030) человек;
- танков — 5 655 (+19) единиц;
- боевых бронированных машин — 10 560 (+31) единиц;
- артиллерийских систем — 8 070 (+6) единиц;
- РСЗО — 919 (+0) единиц;
- средства ПВО — 605 (+0) единиц;
- самолетов — 324 (+0) единицы;
- вертолетов — 324 (+0) единицы;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 6 154 (+18) единицы;
- крылатых ракет — 1 586 (+0) единиц;
- кораблей /катеров — 22 (+0) единицы;
- подводных лодок —1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн —10 636 (+13) единиц,
- специальной техники — 1 168 (+6) единиц.
Напомним, что по мнению экспертов, точечные ракетные или дроновые удары ВСУ по объектам на оккупированных территориях будут продолжаться и дальше. Силы обороны Украины не планируют останавливать наступательные действия на время зимы, и такие атаки будут частью общей фронтовой операции.
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