Наступление ВСУ на левом берегу Херсонской области — в ISW сказали, где ведутся самые тяжелые бои

Украинские военные на фронте ведут огонь. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные продолжают контрнаступательные действия на левом берегу Херсонской области. Самые ожесточенные бои продолжаются под Крынками (30 км северо-восточнее Херсона), Силы обороны держат стабильно высокие темпы операций в этом районе.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Аналитики рассказывают, что согласно геолокационным кадрам 10 декабря, наши войска продолжают наземные действия на левом берегу Херсонской области. В то же время Генштаб ВСУ сообщает, что украинская армия удерживает позиции на левом берегу и наносит удары по позициям россиян в этом районе.

Кроме того, российские милблогеры утверждали, что сильные бои продолжаются бои под Крынками (30 км северо-восточнее Херсона) и отмечали стабильно высокие темпы украинских операций в этом районе. Россияне рассказывают, что украинские силы захватили новые позиции на острове Большой Потемкин (юго-западнее Херсона). В то же время, в ISW оценивают, что украинские силы уже контролируют весь остров.

Карта боевых действий в Херсонской области. Фото: инфографика ISW

В то же время, один из российских военных обозревателей распространил кадры, на которых якобы видно, как части российского 28-го мотострелкового полка наносят удары по украинским позициям на островах в Днепре. А Минобороны России опубликовало кадры, на которых якобы показано, как неизвестные элементы российского ВДВ проводят воздушную разведку украинских позиций на правом берегу Днепра.

Напомним, что Силы обороны продолжают наступление южнее Бахмута и наносят оккупантам сильные потери как в живой силе, так и в военной технике. Бойцы закрепляются на достигнутых рубежах.