Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow ISW назвал цели наступления россиян на Бахмутском и Авдеевском направлениях arrow

ISW назвал цели наступления россиян на Бахмутском и Авдеевском направлениях

16 декабря 2023 08:37
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
ISW назвал цели наступления россиян на Бахмутском и Авдеевском направлениях
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские оккупанты вчера, 15 декабря продолжали наступление вблизи Бахмута, Авдеевки и Марьинки. Там им удалось добиться подтвержденных успехов. Таким образом они планируют окружить Часов Яр, что в Донецкой области.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Читайте также:

Продвижение РФ вокруг Бахмута

По данным геолокационных кадров, обнародованных 11 декабря, армия РФ недавно продвинулась к северо-западу от Клищиевки (7 км юго-западнее Бахмута).

В свою очередь источники РФ стали чаще характеризовать свои локализованные наступательные действия вокруг Бахмута как операцию для окружения Часового Яра (12 км к западу от Бахмута).

продвижение РФ вокруг Бахмута
Карта боевых действий на Бахмутском направлении. Фото: ISW

По словам российских военных блоггеров, российские атаки в районе Богдановки и Хромового и к югу от Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки свидетельствуют об организованном наступлении на Часов Яр.

Почему оккупантам сложно захватить Часов Яр

Однако они добавили, что оцепление Часового Яра будет сложным из-за масштабных укреплений ВСУ и локации населенного пункта на тактической высоте.

По мнению аналитиков ISW, российские военные находятся в девяти километрах от города Часов Яр.

Кроме того, 15 декабря армия РФ продолжила наступление в районе Авдеевки, где ей удалось продвинуться. Таким образом, российским военным удалось добиться успехов у Степного (3 км к северу от Авдеевки) и Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки).

Где еще продвинулись оккупанты

В то же время российские военные блоггеры уверяли, что оккупантам удалось продвинуться у железнодорожной линии к северу от Степного и недавно захватить позиции в лесной зоне к северу от Степного.

Также захватчики в этот день продолжали свое наступление на запад и юго-запад от Донецка и добились подтвержденных успехов.

Геолокационные кадры, опубликованные 13 декабря, свидетельствуют о том, что войска РФ продвинулись в западной Марьинке (к западу от города Донецк).

"Известный российский милблогер утверждал, что российские войска пытаются создать условия для захвата Победы (5 км к юго-западу от города Донецк). Российский агрегатор новостей утверждал, что российские войска продвинулись в направлении Новомихайловки (10 км к юго-западу от Донецка) и Победы 14 декабря", — добавили в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли два ракетных и 23 авиационных удара по территории Украины. Также враг 40 раз обстрелял из РСЗО позиции украинских защитников и населенные пункты. В свою очередь на Бахмутском и других направлениях ВСУ продолжают наносить значительные потери армии РФ.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

Актуальное по теме