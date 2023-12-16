ISW назвал цели наступления россиян на Бахмутском и Авдеевском направлениях

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российские оккупанты вчера, 15 декабря продолжали наступление вблизи Бахмута, Авдеевки и Марьинки. Там им удалось добиться подтвержденных успехов. Таким образом они планируют окружить Часов Яр, что в Донецкой области.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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По данным геолокационных кадров, обнародованных 11 декабря, армия РФ недавно продвинулась к северо-западу от Клищиевки (7 км юго-западнее Бахмута).

В свою очередь источники РФ стали чаще характеризовать свои локализованные наступательные действия вокруг Бахмута как операцию для окружения Часового Яра (12 км к западу от Бахмута).

Карта боевых действий на Бахмутском направлении. Фото: ISW

По словам российских военных блоггеров, российские атаки в районе Богдановки и Хромового и к югу от Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки свидетельствуют об организованном наступлении на Часов Яр.

Почему оккупантам сложно захватить Часов Яр

Однако они добавили, что оцепление Часового Яра будет сложным из-за масштабных укреплений ВСУ и локации населенного пункта на тактической высоте.

По мнению аналитиков ISW, российские военные находятся в девяти километрах от города Часов Яр.

Кроме того, 15 декабря армия РФ продолжила наступление в районе Авдеевки, где ей удалось продвинуться. Таким образом, российским военным удалось добиться успехов у Степного (3 км к северу от Авдеевки) и Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки).

Где еще продвинулись оккупанты

В то же время российские военные блоггеры уверяли, что оккупантам удалось продвинуться у железнодорожной линии к северу от Степного и недавно захватить позиции в лесной зоне к северу от Степного.

Также захватчики в этот день продолжали свое наступление на запад и юго-запад от Донецка и добились подтвержденных успехов.

Геолокационные кадры, опубликованные 13 декабря, свидетельствуют о том, что войска РФ продвинулись в западной Марьинке (к западу от города Донецк).

"Известный российский милблогер утверждал, что российские войска пытаются создать условия для захвата Победы (5 км к юго-западу от города Донецк). Российский агрегатор новостей утверждал, что российские войска продвинулись в направлении Новомихайловки (10 км к юго-западу от Донецка) и Победы 14 декабря", — добавили в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли два ракетных и 23 авиационных удара по территории Украины. Также враг 40 раз обстрелял из РСЗО позиции украинских защитников и населенные пункты. В свою очередь на Бахмутском и других направлениях ВСУ продолжают наносить значительные потери армии РФ.