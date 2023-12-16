ISW назвав цілі наступу росіян на Бахмутському та Авдіївському напрямках

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські окупанти вчора, 15 грудня продовжували наступ поблизу Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки. Там їм вдалося досягти підтверджених успіхів. Таким чином вони планують оточити Часів Яр, що на Донеччині.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Просування РФ навколо Бахмута

За даними геолокаційних кадрів, які були оприлюднені 11 грудня, армія РФ нещодавно просунулася на північний захід від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

Своєю чергою джерела РФ стали частіше характеризувати свої локалізовані наступальні дії навколо Бахмута як операцію для оточення Часового Яру (12 км на захід від Бахмута).

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку. Фото: ISW

За словами російських військових блогерів, російські атаки в районі Богданівки та Хромового й на південь від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки свідчать про організований наступ на Часів Яр.

Чому окупантам складно захопити Часів Яр

Проте вони додали, що оточення Часового Яру буде складним через масштабні укріплення ЗСУ та локація населеного пункту на тактичній висоті.

На думку аналітиків ISW, російські військові знаходяться за дев'ять кілометрів від міста Часів Яр.

Крім того, 15 грудня армія РФ продовжила наступ у районі Авдіївки, де їй вдалося просунутися. Таким чином російським військовим вдалося досягнути успіхів біля Степового (3 км на північ від Авдіївки) та Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки).

Де ще просунулися окупанти

Водночас російські військові блогери запевняли, що окупантам вдалося просунутися біля залізничної лінії на північ від Степового і нещодавно захопити позиції в лісовій зоні на північ від Степового.

Також загарбники в цей день продовжували свій наступ на захід і південний захід від Донецька і досягли підтверджених успіхів.

Геолокаційні кадри, які були опубліковані 13 грудня, свідчать про те, що війська РФ просунулися в західній Мар’їнці (на захід від міста Донецьк).

"Відомий російський мілблогер стверджував, що російські війська намагаються створити умови для захоплення Побєди (5 км на південний захід від міста Донецьк). Російський агрегатор новин стверджував, що російські війська просунулися в напрямку Новомихайлівки (10 км на південний захід від Донецька) та Побєди 14 грудня", — додали у повідомленні.

Нагадаємо, впродовж минулої доби російські окупанти завдали два ракетних та 23 авіаційних удари по території України. Також ворог 40 разів обстріляв з РСЗВ позиції українських захисників та населені пункти. Своєю чергою на Бахмутському та інших напрямках ЗСУ продовжують завдавати значних втрат армії РФ.