Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ISW назвав цілі наступу росіян на Бахмутському та Авдіївському напрямках arrow

ISW назвав цілі наступу росіян на Бахмутському та Авдіївському напрямках

16 грудня 2023 08:37
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
ISW назвав цілі наступу росіян на Бахмутському та Авдіївському напрямках
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські окупанти вчора, 15 грудня продовжували наступ поблизу Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки. Там їм вдалося досягти підтверджених успіхів. Таким чином вони планують оточити Часів Яр, що на Донеччині. 

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Просування РФ навколо Бахмута

За даними геолокаційних кадрів, які були оприлюднені 11 грудня, армія РФ нещодавно просунулася на північний захід від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

Своєю чергою джерела РФ стали частіше характеризувати свої локалізовані наступальні дії навколо Бахмута як операцію для оточення Часового Яру (12 км на захід від Бахмута).

просування РФ навколо Бахмута
Карта бойових дій на Бахмутському напрямку. Фото: ISW

За словами російських військових блогерів, російські атаки в районі Богданівки та Хромового й на південь від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки свідчать про організований наступ на Часів Яр. 

Чому окупантам складно захопити Часів Яр

Проте вони додали, що оточення Часового Яру буде складним через масштабні укріплення ЗСУ та локація населеного пункту на тактичній висоті. 

На думку аналітиків ISW, російські військові знаходяться за дев'ять кілометрів від міста Часів Яр.

Крім того, 15 грудня армія РФ продовжила наступ у районі Авдіївки, де їй вдалося просунутися. Таким чином російським військовим вдалося досягнути успіхів біля Степового (3 км на північ від Авдіївки) та Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки).

Де ще просунулися окупанти

Водночас російські військові блогери запевняли, що окупантам вдалося просунутися біля залізничної лінії на північ від Степового і нещодавно захопити позиції в лісовій зоні на північ від Степового.

Також загарбники в цей день продовжували свій наступ на захід і південний захід від Донецька і досягли підтверджених успіхів.

Геолокаційні кадри, які були опубліковані 13 грудня, свідчать про те, що війська РФ просунулися в західній Мар’їнці (на захід від міста Донецьк).

"Відомий російський мілблогер стверджував, що російські війська намагаються створити умови для захоплення Побєди (5 км на південний захід від міста Донецьк). Російський агрегатор новин стверджував, що російські війська просунулися в напрямку Новомихайлівки (10 км на південний захід від Донецька) та Побєди 14 грудня", — додали у повідомленні. 

Нагадаємо, впродовж минулої доби російські окупанти завдали два ракетних та 23 авіаційних удари по території України. Також ворог 40 разів обстріляв з РСЗВ позиції українських захисників та населені пункти. Своєю чергою на Бахмутському та інших напрямках ЗСУ продовжують завдавати значних втрат армії РФ.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

19:57 Двом категоріям українців відмовили у праві на відстрочку — про кого йдеться

Актуальне по темі