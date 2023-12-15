Який вигляд зараз має Бахмут — у мережі показали відео

Бахмут Донецької області. Фото: скриншот з відео

У соцмережах показали, який вигляд зараз має місто-фортеця Бахмут Донецької області. Від вулиць не лишилося живого місця.

Відповідне відео публікують Telegram-канали.

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На кадрах видно розбиті вщент будівлі, у місті немає жодної вцілілої споруди чи дороги. Росіяни перетворили Бахмут на повністю безлюдне місто.

Нагадаємо, що на Бахмутському напрямку в районі Торецька терикон перейшов під контроль Збройних Сил України. Проте окупанти все одно продовжують атакувати на цьому напрямку.

Також ми писали, що бійців Третьої штурмової бригади вивели з-під Бахмута після пів року важких боїв на околицях міста. Бригада відновлюється та запустила пробний тиждень у своєму рекрутинговому центрі.