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Який вигляд зараз має Бахмут — у мережі показали відео

15 грудня 2023 11:07
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Який вигляд зараз має Бахмут — у мережі показали відео
Бахмут Донецької області. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У соцмережах показали, який вигляд зараз має місто-фортеця Бахмут Донецької області. Від вулиць не лишилося живого місця.

Відповідне відео публікують Telegram-канали.

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Який вигляд має Бахмут

На кадрах видно розбиті вщент будівлі, у місті немає жодної вцілілої споруди чи дороги. Росіяни перетворили Бахмут на повністю безлюдне місто. 

Нагадаємо, що на Бахмутському напрямку в районі Торецька терикон перейшов під контроль Збройних Сил України. Проте окупанти все одно продовжують атакувати на цьому напрямку.

Також ми писали, що бійців Третьої штурмової бригади вивели з-під Бахмута після пів року важких боїв на околицях міста. Бригада відновлюється та запустила пробний тиждень у своєму рекрутинговому центрі.

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