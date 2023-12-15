Как выглядит сейчас Бахмут — в сети показали видео
В соцсетях показали, как выглядит сейчас город-крепость Бахмут Донецкой области. От улиц не осталось живого места.
Соответствующее видео публикуют Telegram-каналы.
Как выглядит Бахмут
На кадрах видны разбитые до основания здания, в городе нет ни одного уцелевшего сооружения или дороги. Россияне превратили Бахмут в полностью безлюдный город.
Напомним, что на Бахмутском направлении в Торецком районе террикон перешел под контроль Вооруженных Сил Украины. Однако оккупанты все равно продолжают атаковать на этом направлении.
Также мы писали, что бойцов Третьей штурмовой бригады вывели из-под Бахмута после полугода тяжелых боев в окрестностях города. Бригада возобновляется и запустила пробную неделю в своем центре рекрутинга.
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