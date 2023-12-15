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Как выглядит сейчас Бахмут — в сети показали видео

15 декабря 2023 11:07
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Как выглядит сейчас Бахмут — в сети показали видео
Бахмут Донецкой области. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В соцсетях показали, как выглядит сейчас город-крепость Бахмут Донецкой области. От улиц не осталось живого места.

Соответствующее видео публикуют Telegram-каналы.

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Как выглядит Бахмут

На кадрах видны разбитые до основания здания, в городе нет ни одного уцелевшего сооружения или дороги. Россияне превратили Бахмут в полностью безлюдный город.

Напомним, что на Бахмутском направлении в Торецком районе террикон перешел под контроль Вооруженных Сил Украины. Однако оккупанты все равно продолжают атаковать на этом направлении.

Также мы писали, что бойцов Третьей штурмовой бригады вывели из-под Бахмута после полугода тяжелых боев в окрестностях города. Бригада возобновляется и запустила пробную неделю в своем центре рекрутинга.

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