Как выглядит сейчас Бахмут — в сети показали видео

Бахмут Донецкой области. Фото: скриншот с видео

В соцсетях показали, как выглядит сейчас город-крепость Бахмут Донецкой области. От улиц не осталось живого места.

Соответствующее видео публикуют Telegram-каналы.

Читайте также:

Как выглядит Бахмут

На кадрах видны разбитые до основания здания, в городе нет ни одного уцелевшего сооружения или дороги. Россияне превратили Бахмут в полностью безлюдный город.

Напомним, что на Бахмутском направлении в Торецком районе террикон перешел под контроль Вооруженных Сил Украины. Однако оккупанты все равно продолжают атаковать на этом направлении.

Также мы писали, что бойцов Третьей штурмовой бригады вывели из-под Бахмута после полугода тяжелых боев в окрестностях города. Бригада возобновляется и запустила пробную неделю в своем центре рекрутинга.