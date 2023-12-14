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На Бахмутському напрямку терикон перейшов під контроль ЗСУ, — військовий

14 грудня 2023 08:35
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Бахмутському напрямку терикон перейшов під контроль ЗСУ, — військовий
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На Донеччині терикон, який знаходиться в районі Торецька, тепер перебуває під контролем Збройних Сил України. Проте окупанти все одно продовжують атакувати на цьому напрямку.

Про це заявив заступник командира батальйону 5 окремої штурмової бригади ЗСУ Олексій Тарасенко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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"Це локальний, але досить відчутний успіх на Бахмутському напрямку. Однак важко сказати, чи противник це відчує на оперативному рівні. Вони як атакували, так і продовжують настирно атакувати", — наголосив він.

Плани ворога на Часів Яр

Також раніше Тарасенко в ефірі телемарафону повідомляв, що російські війська планують захопити місто Часів Яр. Таким чином вони хочуть порушити логістику наших захисників.

"Явним оперативним завданням противника є Часів Яр. Зокрема, як мінімум загроза штабам, розташованим у Тимчасовому яру, загроза логістиці. На рубежі Іванівського поки що вдається стримувати противника", — пояснив військовослужбовець.

Падіння якості складу армії РФ

Він додав, що РФ відправляє на поле бою окупантів, які є погано спорядженими.

"Противник має успіхи у зв'язку з наявністю свіжих підрозділів. Все ще не вичерпано наступальний потенціал на напрямку Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Але можу сказати, що зараз вже спостерігаємо в смузі 5-ї бригади, що якість складу противника впала. Ті потужні штурмові групи, які були комплектовані добірними підготовленими бійцями, які були ще три тижні тому, явно закінчилися", — підсумував Тарасенко. 

Нагадаємо, раніше бійців Третьої штурмової бригади вивели з-під Бахмута після пів року важких боїв на околицях міста. Бригада відновлюється та запустила пробний тиждень у своєму рекрутинговому центрі.

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