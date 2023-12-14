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На Бахмутском направлении террикон перешел под контроль ВСУ, — военный

14 декабря 2023 08:35
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
На Бахмутском направлении террикон перешел под контроль ВСУ, — военный
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Донецкой области террикон, который находится в районе Торецка, теперь находится под контролем Вооруженных Сил Украины. Однако оккупанты все равно продолжают атаковать на этом направлении.

Об этом заявил заместитель командира батальона 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко в эфире телемарафона "Єдині новини".

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"Это локальный, но достаточно ощутимый успех на Бахмутском направлении. Однако трудно сказать, почувствует ли противник это на оперативном уровне. Они как атаковали, так и продолжают настойчиво атаковать", — подчеркнул он.

Планы врага на Часов Яр

Также ранее Тарасенко в эфире телемарафона сообщал, что российские войска планируют захватить город Часов Яр. Таким образом, они хотят нарушить логистику наших защитников.

"Явной оперативной задачей противника является Часов Яр. В частности, как минимум угроза штабам, расположенным во Временном яру, угроза логистике. На рубеже Ивановского пока удается сдерживать противника", — объяснил военнослужащий.

Падение качества состава армии РФ

Он добавил, что РФ отправляет на поле боя оккупантов, которые плохо снаряжены.

"Противник имеет успехи в связи с наличием свежих подразделений. Все еще не исчерпан наступательный потенциал на направлении Ивановского, Клещиевки и Андреевки. Но могу сказать, что сейчас уже наблюдаем в полосе 5-й бригады, что качество состава противника упало. Те мощные штурмовые группы, которые были комплектованы отборными подготовленными бойцами, которые были еще три недели назад, явно закончились", — подытожил Тарасенко.

Напомним, ранее бойцов Третьей штурмовой бригады вывели из-под Бахмута после полугода тяжелых боев в окрестностях города. Бригада возобновляется и запустила пробную неделю в своем центре рекрутинга.

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