Окупанти скинули авіабомби на Донецьку область, загинув чоловік

Наслідки обстрілу Торецька 30 листопада. Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura

Сьогодні, 30 листопада, російські окупанти обстріляли Торецьк Донецької області. Внаслідок ворожої атаки загинув чоловік, ще троє людей отримали поранення.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, сьогодні, 30 листопада, о 17:40 росіяни вдруге за день атакували Торецьк. За попередньою інформацією, окупанти скинули на місто дві авіабомби. Вони поцілили по приватному сектору.

У прокуратурі розповіли, що від отриманих травм загинув 49-річний місцевий мешканець. З-під завалів зруйнованих приватних будинків дістали двох чоловіків віком 44 та 70 років та 87-річну жінку. Їх з контузіями та переломом доставили до лікарні.

Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські війська здійснили обстріл Покровського району Донецької області, використовуючи шість ракет типу "С-300" у ніч проти 30 листопада. Внаслідок цієї атаки рятувальники виявили тіло 61-річного чоловіка під уламками зруйнованої будівлі.

Додамо, у місті Новогродівка Донецької області з-під завалів дістали тіло ще одного чоловіка. Таким чином, кількість жертв вже зросла до двох осіб.