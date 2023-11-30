Окупанти скинули авіабомби на Донецьку область, загинув чоловік
Сьогодні, 30 листопада, російські окупанти обстріляли Торецьк Донецької області. Внаслідок ворожої атаки загинув чоловік, ще троє людей отримали поранення.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Обстріл Донецької області
"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні.
За даними слідства, сьогодні, 30 листопада, о 17:40 росіяни вдруге за день атакували Торецьк. За попередньою інформацією, окупанти скинули на місто дві авіабомби. Вони поцілили по приватному сектору.
У прокуратурі розповіли, що від отриманих травм загинув 49-річний місцевий мешканець. З-під завалів зруйнованих приватних будинків дістали двох чоловіків віком 44 та 70 років та 87-річну жінку. Їх з контузіями та переломом доставили до лікарні.
Нагадаємо, російські війська здійснили обстріл Покровського району Донецької області, використовуючи шість ракет типу "С-300" у ніч проти 30 листопада. Внаслідок цієї атаки рятувальники виявили тіло 61-річного чоловіка під уламками зруйнованої будівлі.
Додамо, у місті Новогродівка Донецької області з-під завалів дістали тіло ще одного чоловіка. Таким чином, кількість жертв вже зросла до двох осіб.
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