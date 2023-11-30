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Оккупанты сбросили авиабомбы на Донецкую область, погиб мужчина

30 ноября 2023 22:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты сбросили авиабомбы на Донецкую область, погиб мужчина
Последствия обстрела Торецка 30 ноября. Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 30 ноября, российские оккупанты обстреляли Торецк Донецкой области. В результате вражеской атаки погиб мужчина, еще три человека получили ранения.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, сегодня, 30 ноября, в 17:40 россияне второй раз за день атаковали Торецк. По предварительной информации, оккупанты сбросили на город две авиабомбы. Они попали по частному сектору.

В прокуратуре рассказали, что от полученных травм погиб 49-летний местный житель. Из-под завалов разрушенных частных домов достали двух мужчин в возрасте 44 и 70 лет и 87-летнюю женщину. Их с контузиями и переломом доставили в больницу.

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Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, российские войска произвели обстрел Покровского района Донецкой области, используя шесть ракет типа "С-300" в ночь на 30 ноября. В результате этой атаки спасатели обнаружили тело 61-летнего мужчины под обломками разрушенного здания.

Добавим, в городе Новогродовка Донецкой области из-под завалов извлекли тело еще одного мужчины. Таким образом, количество жертв уже возросло до двух человек.

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