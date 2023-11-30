Оккупанты сбросили авиабомбы на Донецкую область, погиб мужчина
Сегодня, 30 ноября, российские оккупанты обстреляли Торецк Донецкой области. В результате вражеской атаки погиб мужчина, еще три человека получили ранения.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Обстрел Донецкой области
"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.
По данным следствия, сегодня, 30 ноября, в 17:40 россияне второй раз за день атаковали Торецк. По предварительной информации, оккупанты сбросили на город две авиабомбы. Они попали по частному сектору.
В прокуратуре рассказали, что от полученных травм погиб 49-летний местный житель. Из-под завалов разрушенных частных домов достали двух мужчин в возрасте 44 и 70 лет и 87-летнюю женщину. Их с контузиями и переломом доставили в больницу.
Напомним, российские войска произвели обстрел Покровского района Донецкой области, используя шесть ракет типа "С-300" в ночь на 30 ноября. В результате этой атаки спасатели обнаружили тело 61-летнего мужчины под обломками разрушенного здания.
Добавим, в городе Новогродовка Донецкой области из-под завалов извлекли тело еще одного мужчины. Таким образом, количество жертв уже возросло до двух человек.
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