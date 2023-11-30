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У селі Садове на Херсонщині збільшилась кількість жертв після обстрілу

30 листопада 2023 14:32
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У селі Садове на Херсонщині збільшилась кількість жертв після обстрілу
Знищений будинок внаслідок обстрілу Херсонщини. Ілюстративне фото: Поліція Херсонської області/Telegram
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Російська армія сьогодні, 30 листопада з артилерії обстріляла село Садове, що на Херсонщині. Загинули троє людей. 

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

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Керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про обстріл села Садового з артилерії. Атака відбулася приблизно о 11:30 сьогодні, 30 листопада.

За його словами сильні травми отримала 59-річна жінка, вона загинула на місці.

Повідомлення про обстріл
Повідомлення про обстріл. Фото: скриншот допису Прокудіна

Роман Мрочко також опублікував відповідне підтвердження загибелі жінки і вказав, що на момент атаки з боку російських окупаційних військ жінка перебувала на власному подвір'ї. 

Повідомлення про загиблу
Повідомлення про загиблу. Фото: скриншот допису Мрочка

Він додав, що внаслідок обстрілу села Садове загинуло ще двоє людей. Це чоловіки, які отримали травми несумісні з життям.

"Під час обстрілу з боку російських окупаційних військ Херсонської міської територіальної громади у с. Садове загинули ще двоє людей. Чоловіки 1970 і 1956 р.н. отримали травми, несумісні з життям", — написав Мрочко.

Повідомлення про загиблих
Повідомлення про загиблих. Фото: скриншот допису Мрочка

Нагадаємо, російські окупанти вчергове обстріляли Корабельний район Херсона вранці 30 листопада. Є руйнування, про постраждалих інформація поки не надходила. Росіяни поцілилися у житлові квартали. При цьому після обстрілу в районі виявлено пошкоджений автомобіль, зруйновані дерева, а також вибиті вікна у багатоповерхових будинках.

Додамо, 29 листопада війська РФ з тимчасово окупованого лівобережжя завдали удару по Херсону. Містяни чули вибухи у декількох районах правобережжя. Є пошкодження житлових будинків.

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