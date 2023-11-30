У селі Садове на Херсонщині збільшилась кількість жертв після обстрілу
Російська армія сьогодні, 30 листопада з артилерії обстріляла село Садове, що на Херсонщині. Загинули троє людей.
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
Внаслідок обстрілів села Садове зросла кількість жертв
Керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про обстріл села Садового з артилерії. Атака відбулася приблизно о 11:30 сьогодні, 30 листопада.
За його словами сильні травми отримала 59-річна жінка, вона загинула на місці.
Роман Мрочко також опублікував відповідне підтвердження загибелі жінки і вказав, що на момент атаки з боку російських окупаційних військ жінка перебувала на власному подвір'ї.
Він додав, що внаслідок обстрілу села Садове загинуло ще двоє людей. Це чоловіки, які отримали травми несумісні з життям.
"Під час обстрілу з боку російських окупаційних військ Херсонської міської територіальної громади у с. Садове загинули ще двоє людей. Чоловіки 1970 і 1956 р.н. отримали травми, несумісні з життям", — написав Мрочко.
Нагадаємо, російські окупанти вчергове обстріляли Корабельний район Херсона вранці 30 листопада. Є руйнування, про постраждалих інформація поки не надходила. Росіяни поцілилися у житлові квартали. При цьому після обстрілу в районі виявлено пошкоджений автомобіль, зруйновані дерева, а також вибиті вікна у багатоповерхових будинках.
Додамо, 29 листопада війська РФ з тимчасово окупованого лівобережжя завдали удару по Херсону. Містяни чули вибухи у декількох районах правобережжя. Є пошкодження житлових будинків.
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