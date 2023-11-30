В селе Садовое на Херсонщине увеличилось количество жертв после обстрела

Уничтожен дом в результате обстрела Херсонщины. Иллюстративное фото: Полиция Херсонской области/Telegram

Российская армия сегодня, 30 ноября из артиллерии обстреляла село Садовое на Херсонщине. Погибли три человека.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

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Руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил об обстреле села Садового из артиллерии. Атака состоялась около 11:30 сегодня, 30 ноября.

По его словам, сильные травмы получила 59-летняя женщина, она погибла на месте.

Сообщение об обстреле. Фото: скриншот поста Прокудина

Роман Мрочко также опубликовал соответствующее подтверждение гибели женщины и указал, что в момент атаки со стороны российских оккупационных войск женщина находилась во дворе возле дома.

Уведомление о погибшей. Фото: скриншот поста Мрочка

Он добавил, что в результате обстрела села Садовое погибли еще два человека. Это мужчины, получившие травмы, несовместимые с жизнью.

"При обстреле со стороны российских оккупационных войск Херсонской городской территориальной общины в с. Садовое погибли еще два человека. Мужчины 1970 и 1956 г.р. получили травмы, несовместимые с жизнью", — написал Мрочко.

Сообщение о погибших. Фото: скриншот поста Мрочка

Напомним, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Корабельный район Херсона утром 30 ноября. Есть разрушения, о пострадавших информация пока не поступала. Россияне попали в жилые кварталы. При этом после обстрела в районе обнаружен поврежденный автомобиль, разрушены деревья, а также выбиты окна в многоэтажных домах.

Добавим, 29 ноября войска РФ с временно оккупированного левобережья нанесли удар по Херсону. Горожане слышали взрывы в нескольких районах правобережья. Есть повреждения жилых домов.