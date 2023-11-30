В селе Садовое на Херсонщине увеличилось количество жертв после обстрела
Российская армия сегодня, 30 ноября из артиллерии обстреляла село Садовое на Херсонщине. Погибли три человека.
Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.
В результате обстрелов села Садовое возросло количество жертв
Руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил об обстреле села Садового из артиллерии. Атака состоялась около 11:30 сегодня, 30 ноября.
По его словам, сильные травмы получила 59-летняя женщина, она погибла на месте.
Роман Мрочко также опубликовал соответствующее подтверждение гибели женщины и указал, что в момент атаки со стороны российских оккупационных войск женщина находилась во дворе возле дома.
Он добавил, что в результате обстрела села Садовое погибли еще два человека. Это мужчины, получившие травмы, несовместимые с жизнью.
"При обстреле со стороны российских оккупационных войск Херсонской городской территориальной общины в с. Садовое погибли еще два человека. Мужчины 1970 и 1956 г.р. получили травмы, несовместимые с жизнью", — написал Мрочко.
Напомним, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Корабельный район Херсона утром 30 ноября. Есть разрушения, о пострадавших информация пока не поступала. Россияне попали в жилые кварталы. При этом после обстрела в районе обнаружен поврежденный автомобиль, разрушены деревья, а также выбиты окна в многоэтажных домах.
Добавим, 29 ноября войска РФ с временно оккупированного левобережья нанесли удар по Херсону. Горожане слышали взрывы в нескольких районах правобережья. Есть повреждения жилых домов.
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