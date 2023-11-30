Обстріл Херсона 30 листопада – які руйнування

Обстріл Херсона 30 листопада Фото: Херсонська ОВА

Російські окупанти вчергове обстріляли Корабельний район Херсона вранці 30 листопада. Є руйнування, про постраждалих інформація поки не надходила.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Роман Мрочко.

Читайте також:

Обстріл Херсона 30 листопада — деталі

За словами Романа Мрочка, обстріл було здійснено о 09:00 із тимчасово окупованого лівого берега. Удар припав по Корабельному району міста.

Мрочко уточнив, що росіяни поцілилися у житлові квартали. При цьому після обстрілу в районі виявлено пошкоджений автомобіль, зруйновані дерева, а також вибиті вікна у багатоповерхових будинках.

"Про постраждалих інформація не надходила", — додав він.

Обстріл Херсона 30 листопада Фото: Роман Мрочко

Обстріл Херсона 30 листопада Фото: Роман Мрочко

Обстріл Херсона 30 листопада Фото: Роман Мрочко

Повідомлення про обстріл Херсона. Фото: скриншот

Нагадаємо, що окупанти обстріляли шістьма ракетами "С-300" Покровськ Донецької області у ніч проти 30 листопада. Серед постраждалих є немовля, але парамедики поліції змогли надати йому допомогу.

Незабаром під час розборів завалів рятувальники виявили тіло 61-річного чоловіка.