Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Окупанти обстріляли Корабельний район у Херсоні — влучили до житлових будинків arrow

Окупанти обстріляли Корабельний район у Херсоні — влучили до житлових будинків

30 листопада 2023 11:31
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Обстріл Херсона 30 листопада – які руйнування
Обстріл Херсона 30 листопада Фото: Херсонська ОВА
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські окупанти вчергове обстріляли Корабельний район Херсона вранці 30 листопада. Є руйнування, про постраждалих інформація поки не надходила.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Роман Мрочко. 

Читайте також:

Обстріл Херсона 30 листопада — деталі

За словами Романа Мрочка, обстріл було здійснено о 09:00 із тимчасово окупованого лівого берега. Удар припав по Корабельному району міста.

Мрочко уточнив, що росіяни поцілилися у житлові квартали. При цьому після обстрілу в районі виявлено пошкоджений автомобіль, зруйновані дерева, а також вибиті вікна у багатоповерхових будинках.

"Про постраждалих інформація не надходила", — додав він.

Обстріл Херсона
Обстріл Херсона 30 листопада Фото: Роман Мрочко
Обстріл Херсона
Обстріл Херсона 30 листопада Фото: Роман Мрочко
Обстріл Херсона
Обстріл Херсона 30 листопада Фото: Роман Мрочко
Обстріл Херсона
Повідомлення про обстріл Херсона. Фото: скриншот

Нагадаємо, що окупанти обстріляли шістьма ракетами "С-300" Покровськ Донецької області у ніч проти 30 листопада. Серед постраждалих є немовля, але парамедики поліції змогли надати йому допомогу.

Незабаром під час розборів завалів рятувальники виявили тіло 61-річного чоловіка.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

Реформа телемарафону та телеграм-каналів — плани Юрчишина на посаді Шуфрича - 80x80

Реформа телемарафону та телеграм-каналів — плани Юрчишина на посаді Шуфрича

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

Актуальне по темі