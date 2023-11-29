В Херсоне раздались десятки взрывов — в городе повреждены дома
Оккупационные войска с временно оккупированного левобережья нанесли удар по Херсону. Горожане слышали взрывы в нескольких районах правобережья. Есть повреждения жилых домов.
Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.
Обстрел Херсона 29 ноября
По информации Романа Мрочко, оккупанты нанесли удар по Херсону сегодня, 29 ноября, после 14:00. Отмечается, что обстрел производился с временно оккупированного левого берега города. Горожане слышали обстрелы в разных частях Херсона.
Местные телеграмм-каналы сообщали о взрывах. В результате атаки, по словам начальника Херсонской МВА, повреждены жилые дома. Кроме того, возникли перебои с электроэнергией. Пока информации о пострадавших нет.
"Исчез свет после взрывов в некоторых домах Херсона", — говорится в сообщении.
Напомним, в поселке Юбилейное Херсонской области Вооруженные силы Украины атаковали места дислокации российских оккупантов. В это время проходило совещание, где присутствовали также коллаборанты и оккупационные правоохранители.
Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил об атаке ударными беспилотниками пригорода Москвы 29 ноября. На месте падения обломков пострадавших или разрушений нет.
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