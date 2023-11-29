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В Херсоне раздались десятки взрывов — в городе повреждены дома

29 ноября 2023 15:06
обновлено: 15:22
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Херсоне раздались десятки взрывов — в городе повреждены дома
Повреждены дома в результате вражеских обстрелов Херсона. Иллюстративное фото: Херсонская ОВА
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Оккупационные войска с временно оккупированного левобережья нанесли удар по Херсону. Горожане слышали взрывы в нескольких районах правобережья. Есть повреждения жилых домов.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

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Обстрел Херсона 29 ноября

По информации Романа Мрочко, оккупанты нанесли удар по Херсону сегодня, 29 ноября, после 14:00. Отмечается, что обстрел производился с временно оккупированного левого берега города. Горожане слышали обстрелы в разных частях Херсона.

Сообщение об обстреле Херсона
Сообщение об обстреле Херсона. Фото: скриншот поста Мрочка

Местные телеграмм-каналы сообщали о взрывах. В результате атаки, по словам начальника Херсонской МВА, повреждены жилые дома. Кроме того, возникли перебои с электроэнергией. Пока информации о пострадавших нет.

"Исчез свет после взрывов в некоторых домах Херсона", — говорится в сообщении.

Сообщение о перебоях с электроснабжением
Уведомление о перебоях с электроснабжением. Скриншот поста херсонского телеграмм-канала
Сообщение о взрывах
Сообщения о взрывах. Фото: скриншот поста Сусіпльного

Напомним, в поселке Юбилейное Херсонской области Вооруженные силы Украины атаковали места дислокации российских оккупантов. В это время проходило совещание, где присутствовали также коллаборанты и оккупационные правоохранители.

Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил об атаке ударными беспилотниками пригорода Москвы 29 ноября. На месте падения обломков пострадавших или разрушений нет.

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