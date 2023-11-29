У Херсоні пролунали десятки вибухів — в місті пошкоджені будинки

Пошкоджені будинки внаслідок ворожого обстрілу Херсона. Ілюстративне фото: Херсонська ОВА

Окупаційні війська з тимчасово окупованого лівобережжя завдали удару по Херсону. Містяни чули вибухи у декількох районах правобережжя. Є пошкодження житлових будинків.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

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Обстріл Херсону 29 листопада

За інформацією Романа Мрочка, окупанти завдали удар по Херсону сьогодні, 29 листопада, після 14:00. Зазначається, що обстріл здійснювався з тимчасово окупованого лівого берега міста. Містяни чули обстріли у різних частинах Херсону.

Повідомлення про обстріл Херсону. Фото: скриншот допису Мрочка

Місцеві телеграм-канали повідомляли про вибухи. Внаслідок атаки, за словами начальника Херсонської МВА, пошкоджені житлові будинки. Крім того, виникли перебої з електроенергією. Наразі інформації щодо постраждалих немає.

"Зникло світло після вибухів у деяких будинках Херсона", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення про перебої з електропостачанням. Скриншот допису херсонського телеграм-каналу

Повідомлення про вибухи. Фото: скриншот допису Суспільного

Нагадаємо, у селищі Ювілейне, що на Херсонщині, Збройні сили України атакували місця дислокації російських окупантів. В цей час проходила нарада, де були присутні також колаборанти та окупаційні правоохоронці.

Додамо, мер російської столиці Сергій Собянін заявив про атаку ударними безпілотниками передмістя Москви 29 листопада. На місці падіння уламків постраждалих чи руйнувань немає.