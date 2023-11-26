Ворог обстрілює Херсон з окупованого лівого берега — у місті є пошкодження

Наслідки обстрілів у Херсонській області. Ілюстративне фото: Херсонська ОВА

Російські окупанти з тимчасово окупованих населених пунктів лівого берега Херсонщини обстрілюють Херсон. Наразі відомо про влучання у Корабельному та Дніпровському районах міста.

Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

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Зазначається, що внаслідок атак ворога пошкоджені будинки та автомобіль.

"Інформація про постраждалих уточнюється", — додав він.

Скриншот допису з Facebook Романа Мрочко

Життя у місті

Попри постійні обстріли, місто намагається жити. Ба більше, у медичних закладах Херсона продовжують облаштовувати укриття.

"Вони дозволяють не тільки укритися у разі небезпеки, а і продовжити надавати медичну допомогу, якщо це буде потрібно", — зауважив Мрочко.

Нагадаємо, раніше лікарі Інституту серця Міністерства охорони здоров'я України витягнули уламок російської міни із серця 4-річної дівчинки. Вона потрапила під мінометний обстріл у Херсоні.