Ворог обстрілює Херсон з окупованого лівого берега — у місті є пошкодження
Російські окупанти з тимчасово окупованих населених пунктів лівого берега Херсонщини обстрілюють Херсон. Наразі відомо про влучання у Корабельному та Дніпровському районах міста.
Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.
Що відомо про атаку
Зазначається, що внаслідок атак ворога пошкоджені будинки та автомобіль.
"Інформація про постраждалих уточнюється", — додав він.
Життя у місті
Попри постійні обстріли, місто намагається жити. Ба більше, у медичних закладах Херсона продовжують облаштовувати укриття.
"Вони дозволяють не тільки укритися у разі небезпеки, а і продовжити надавати медичну допомогу, якщо це буде потрібно", — зауважив Мрочко.
Нагадаємо, раніше лікарі Інституту серця Міністерства охорони здоров'я України витягнули уламок російської міни із серця 4-річної дівчинки. Вона потрапила під мінометний обстріл у Херсоні.
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