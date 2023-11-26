У Херсоні пролунав вибух

Вибух у місті. Ілюстративне фото: соцмережі

Жителі Херсона повідомляють про потужний вибух у місті. Він пролунав вже після відбою повітряної тривоги.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Наразі офіційної інформації щодо обстрілу немає.

Скриншот допису з Telegram Суспільне Херсон

Обстріли Херсонщини за минулу добу

Протягом минулої доби російські окупанти 58 разів обстріляли Херсонську область. По самому місту ворог випустив 30 снарядів.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає", — зазначив він.

Скриншот допису з Telegram Олександра Прокудіна

Нагадаємо, раніше окупанти з безпілотника атакували велосипедиста, який рухався вулицею у Бериславі. Чоловік загинув на місці.