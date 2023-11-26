У Херсоні пролунав вибух
Жителі Херсона повідомляють про потужний вибух у місті. Він пролунав вже після відбою повітряної тривоги.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Наразі офіційної інформації щодо обстрілу немає.
Обстріли Херсонщини за минулу добу
Протягом минулої доби російські окупанти 58 разів обстріляли Херсонську область. По самому місту ворог випустив 30 снарядів.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає", — зазначив він.
Нагадаємо, раніше окупанти з безпілотника атакували велосипедиста, який рухався вулицею у Бериславі. Чоловік загинув на місці.
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