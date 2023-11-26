В Херсоне раздался взрыв

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: соцсети

Жители Херсона сообщают о мощном взрыве в городе. Он раздался уже после отбоя воздушной тревоги.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Пока официальной информации об обстреле нет.

Скриншот сообщения из Telegram Суспільне Херсон

Обстрелы Херсонской области за минувшие сутки

За прошедшие сутки российские оккупанты 58 раз обстреляли Херсонскую область. По самому городу враг выпустил 30 снарядов.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет", — отметил он.

Скриншот сообщения из Telegram Александра Прокудина

Напомним, ранее оккупанты из беспилотника атаковали велосипедиста, который двигался по улице в Бериславе. Человек погиб на месте.