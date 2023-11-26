В Херсоне раздался взрыв
26 ноября 2023 08:48
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: соцсети
Жители Херсона сообщают о мощном взрыве в городе. Он раздался уже после отбоя воздушной тревоги.
Об этом сообщают местные СМИ.
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Пока официальной информации об обстреле нет.
Обстрелы Херсонской области за минувшие сутки
За прошедшие сутки российские оккупанты 58 раз обстреляли Херсонскую область. По самому городу враг выпустил 30 снарядов.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет", — отметил он.
Напомним, ранее оккупанты из беспилотника атаковали велосипедиста, который двигался по улице в Бериславе. Человек погиб на месте.
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