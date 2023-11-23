На Херсонщині окупанти з безпілотника атакували велосипедиста

Окупанти запускають безпілотник. Фото: росЗМІ

Сьогодні російські окупанти з безпілотника атакували велосипедиста, який рухався вулицею у Бериславі. Чоловік загинув на місці.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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"Російська армія вбила літнього жителя Берислава. Близько 11:30 окупанти з безпілотника атакували велосипедиста, який рухався вулицею", — йдеться у повідомленні.

На жаль, 70-річний чоловік отримав поранення, несумісні з життям і загинув на місці.

Нагадаємо, сьогодні, 23 листопада, російські окупанти обстріляли передмістя Херсона. Під ворожим вогнем опинилася Антонівка.

Також ми писали, що сьогодні вночі російські окупанти атакували житлові квартали Херсона з тимчасово окупованого лівого берега. Постраждав 45-річний чоловік, який перебував у своїй квартирі.

Додамо, близько опівночі у Криворізькому районі Дніпропетровської області пролунав вибух. Росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури, обійшлося без постраждалих.