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Армія РФ обстріляла житлові квартали Херсона, є постраждалий

23 листопада 2023 08:13
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Армія РФ обстріляла житлові квартали Херсона, є постраждалий
Наслідки обстрілу Херсона. Фото (архівне): t.me/olexandrprokudin
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні вночі російські окупанти атакували житлові квартали Херсона з тимчасово окупованого лівого берега. Постраждав 45-річний чоловік, який перебував у своїй квартирі.

Про це повідомили начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. 

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За словами Мрочка, близько 01:00 загарбники обстріляли житлові квартали Херсона з тимчасово окупованого лівого берега. 

"Внаслідок ворожої атаки поранення отримав 45-річний чоловік. У нього мінно-вибухова і акубаротравма. Травмованому надана медична допомога. Окрім того, під час обстрілу  пошкоджено його квартиру", — йдеться у повідомленні. 

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Водночас начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що за минулу добу росіяни 65 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 287 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 29 снарядів.

"Російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області; територію заводів, навчальний заклад, медичну установу та магазин у Херсоні", — йдеться у повідомленні. 

Як відомо, внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще одна дістала поранення.  

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Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти атакували об'єкт інфраструктури у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Обійшлося без постраждалих.

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