Армия РФ обстреляла жилые кварталы Херсона, есть пострадавший
Сегодня ночью российские оккупанты атаковали жилые кварталы Херсона с временно оккупированного левого берега. Пострадал 45-летний мужчина, находившийся в своей квартире.
Об этом сообщили начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин и начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.
Обстрелы Херсона 23 ноября
По словам Мрочко, около 01:00 захватчики обстреляли жилые кварталы Херсона с временно оккупированного левого берега.
"В результате вражеской атаки ранения получил 45-летний мужчина. У него минно-взрывная и акубаротравма. Травмированному оказана медицинская помощь. Кроме того, при обстреле повреждена его квартира", — говорится в сообщении.
В то же время, начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что за минувшие сутки россияне 65 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 287 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БпЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 29 снарядов.
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию заводов, учебное заведение, медицинское учреждение и магазин в Херсоне", — говорится в сообщении.
Как известно, в результате обстрелов погиб один человек, еще один получил ранения.
Напомним, сегодня ночью оккупанты атаковали объект инфраструктуры в Криворожском районе Днепропетровской области. Обошлось без пострадавших.
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