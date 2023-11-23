Армия РФ обстреляла жилые кварталы Херсона, есть пострадавший

Последствия обстрелов Херсона. Фото (архивное): t.me/olexandrprokudin

Сегодня ночью российские оккупанты атаковали жилые кварталы Херсона с временно оккупированного левого берега. Пострадал 45-летний мужчина, находившийся в своей квартире.

Об этом сообщили начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин и начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Читайте также:

Обстрелы Херсона 23 ноября

По словам Мрочко, около 01:00 захватчики обстреляли жилые кварталы Херсона с временно оккупированного левого берега.

"В результате вражеской атаки ранения получил 45-летний мужчина. У него минно-взрывная и акубаротравма. Травмированному оказана медицинская помощь. Кроме того, при обстреле повреждена его квартира", — говорится в сообщении.

В то же время, начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что за минувшие сутки россияне 65 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 287 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БпЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 29 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию заводов, учебное заведение, медицинское учреждение и магазин в Херсоне", — говорится в сообщении.

Как известно, в результате обстрелов погиб один человек, еще один получил ранения.

Напомним, сегодня ночью оккупанты атаковали объект инфраструктуры в Криворожском районе Днепропетровской области. Обошлось без пострадавших.