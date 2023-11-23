Вибухи на Дніпропетровщині — РФ атакувала об'єкт інфраструктури

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото (архівне): t.me/dnipropetrovskaODA

Близько опівночі у Криворізькому районі Дніпропетровської області пролунав вибух. Росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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За словами Лисака, близько опівночі у Криворізькому районі Дніпропетровської області пролунав потужний вибух. Окупанти завдали ракетного удару по об'єкту інфраструктури. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.

Окрім того, загарбники атакували Червоногригорівську громаду, що на Нікопольщині. Армія РФ завдала удару з важкої артилерії. Тут теж обійшлося без жертв.

Нагадаємо, що вибухи було чути й у Вознесенську Миколаївської області. Звуки лунали близько 23:40.

Також ми писали, що близько 23:40 Україною ширилась повітряна тривога. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку в Миколаївській, Дніпропетровській та інших областях.