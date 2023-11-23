Взрывы в Днепропетровской области — РФ атаковала объект инфраструктуры
Около полуночи в Криворожском районе Днепропетровской области раздался взрыв. Россияне ударили по объекту инфраструктуры, обошлось без пострадавших.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Обстрелы Днепропетровской области 23 ноября
По словам Лысака, около полуночи в Криворожском районе Днепропетровской области раздался мощный взрыв. Оккупанты нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
Кроме того, захватчики атаковали Красногригорьевскую громаду Никопольщины. Армия РФ нанесла удар по тяжелой артиллерии. Здесь тоже обошлось без жертв.
Напомним, что взрывы были слышны и в Вознесенске Николаевской области. Звуки раздавались около 23:40.
Также мы писали, что около 23:40 по Украине ширилась воздушная тревога. Воздушные силы предупреждали ракетную опасность в Николаевской, Днепропетровской и других областях.
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