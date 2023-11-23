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Взрывы в Днепропетровской области — РФ атаковала объект инфраструктуры

23 ноября 2023 07:59
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Взрывы в Днепропетровской области — РФ атаковала объект инфраструктуры
Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото (архивное): t.me/dnipropetrovskaODA
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Около полуночи в Криворожском районе Днепропетровской области раздался взрыв. Россияне ударили по объекту инфраструктуры, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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По словам Лысака, около полуночи в Криворожском районе Днепропетровской области раздался мощный взрыв. Оккупанты нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Кроме того, захватчики атаковали Красногригорьевскую громаду Никопольщины. Армия РФ нанесла удар по тяжелой артиллерии. Здесь тоже обошлось без жертв.

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Напомним, что взрывы были слышны и в Вознесенске Николаевской области. Звуки раздавались около 23:40.

Также мы писали, что около 23:40 по Украине ширилась воздушная тревога. Воздушные силы предупреждали ракетную опасность в Николаевской, Днепропетровской и других областях.

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