Окупанти обстріляли передмістя Херсона, є поранена

Російський окупант поряд з військовою технікою. Фото: росЗМІ

Сьогодні, 23 листопада, російські окупанти обстріляли передмістя Херсона. Під ворожим вогнем опинилася Антонівка.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

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Внаслідок російського обстрілу постраждала 51-річна жінка.

"Її доставили до лікарні з вибуховою травмою та пораненням стегна", — йдеться у повідомленні.

В ОВА додали, що медики надають потерпілій необхідну допомогу.

Допис Херсонської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти атакували житлові квартали Херсона з тимчасово окупованого лівого берега. Постраждав 45-річний чоловік, який перебував у своїй квартирі.

Також ми писали, що близько опівночі у Криворізькому районі Дніпропетровської області пролунав вибух. Росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури, обійшлося без постраждалих.

Додамо, російські окупанти вчергове обстріляли місто Вовчанськ, що на Харківщині. Сталося це вчора, 22 листопада. Внаслідок атаки сталася пожежа на території місцевого комунального підприємства.