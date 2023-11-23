Оккупанты обстреляли пригород Херсона, есть раненая
Сегодня, 23 ноября, российские оккупанты обстреляли пригород Херсона. Под вражеским огнем оказалась Антоновка.
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
Обстрел Херсонской области
В результате российского обстрела пострадала 51-летняя женщина.
"Ее доставили в больницу с взрывной травмой и ранением бедра", — говорится в сообщении.
В ОВА добавили, что медики оказывают потерпевшей необходимую помощь.
Напомним, сегодня ночью российские оккупанты атаковали жилые кварталы Херсона с временно оккупированного левого берега. Пострадал 45-летний мужчина, который находился в своей квартире.
Также мы писали, что около полуночи в Криворожском районе Днепропетровской области раздался взрыв. Россияне ударили по объекту инфраструктуры, обошлось без пострадавших.
Добавим, российские оккупанты в очередной раз обстреляли город Волчанск Харьковской области. Случилось это вчера, 22 ноября. В результате атаки произошел пожар на территории местного коммунального предприятия.
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