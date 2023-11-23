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Оккупанты обстреляли пригород Херсона, есть раненая

23 ноября 2023 12:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты обстреляли пригород Херсона, есть раненая
Российский оккупант рядом с военной техникой. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 23 ноября, российские оккупанты обстреляли пригород Херсона. Под вражеским огнем оказалась Антоновка.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

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Обстрел Херсонской области

В результате российского обстрела пострадала 51-летняя женщина.

"Ее доставили в больницу с взрывной травмой и ранением бедра", — говорится в сообщении.

В ОВА добавили, что медики оказывают потерпевшей необходимую помощь.

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Пост Херсонской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, сегодня ночью российские оккупанты атаковали жилые кварталы Херсона с временно оккупированного левого берега. Пострадал 45-летний мужчина, который находился в своей квартире.

Также мы писали, что около полуночи в Криворожском районе Днепропетровской области раздался взрыв. Россияне ударили по объекту инфраструктуры, обошлось без пострадавших.

Добавим, российские оккупанты в очередной раз обстреляли город Волчанск Харьковской области. Случилось это вчера, 22 ноября. В результате атаки произошел пожар на территории местного коммунального предприятия.

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