У мережі показали наслідки вчорашнього обстрілу Запоріжжя
У мережі показали наслідки вчорашнього російського обстрілу Запоріжжя. Ворожа ракета впала у відкритій місцевості.
Відео опублікувала "Пʼята редакція Запоріжжя".
Обстріл Запоріжжя
Вибуховою хвилею пошкоджені вікна, двері та дахи будинків поблизу. На щастя, внаслідок російського обстрілу Запоріжжя люди не постраждали.
Нагадаємо, що в Запоріжжі вчора ввечері, 21 листопада, лунали вибухи. В ОВА розповіли про ракетний удар.
Також ми писали, що в результаті ракетного удару по Запоріжжю 21 листопада постраждав приватний сектор. Зруйновано вікна, двері та дахи, там працюють відповідні служби.
Додамо, у Селидовому Донецької області досі тривають пошуково-рятувальні роботи внаслідок російського удару по лікарні 20 листопада. Наразі відомо вже про двох загиблих, ще одна людина, можливо, перебуває під завалами.
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