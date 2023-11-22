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У мережі показали наслідки вчорашнього обстрілу Запоріжжя

22 листопада 2023 13:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У мережі показали наслідки вчорашнього обстрілу Запоріжжя
Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У мережі показали наслідки вчорашнього російського обстрілу Запоріжжя. Ворожа ракета впала у відкритій місцевості.

Відео опублікувала "Пʼята редакція Запоріжжя".

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Обстріл Запоріжжя

Вибуховою хвилею пошкоджені вікна, двері та дахи будинків поблизу. На щастя, внаслідок російського обстрілу Запоріжжя люди не постраждали.

Нагадаємо, що в Запоріжжі вчора ввечері, 21 листопада, лунали вибухи. В ОВА розповіли про ракетний удар.

Також ми писали, що в результаті ракетного удару по Запоріжжю 21 листопада постраждав приватний сектор. Зруйновано вікна, двері та дахи, там працюють відповідні служби.

Додамо, у Селидовому Донецької області досі тривають пошуково-рятувальні роботи внаслідок російського удару по лікарні 20 листопада. Наразі відомо вже про двох загиблих, ще одна людина, можливо, перебуває під завалами. 

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