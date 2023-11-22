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В сети показали последствия вчерашнего обстрела Запорожья

22 ноября 2023 13:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В сети показали последствия вчерашнего обстрела Запорожья
Последствия обстрела Запорожья. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В сети показали последствия вчерашнего российского обстрела Запорожья. Вражеская ракета упала в открытой местности.

Видео опубликовала "Пятая редакция Запорожья".

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Взрывной волной повреждены окна, двери и крыши домов. К счастью, в результате российского обстрела Запорожья люди не пострадали.

Напомним, что в Запорожье вчера вечером, 21 ноября, раздавались взрывы. В ОВА рассказали о ракетном ударе.

Также мы писали, что в результате ракетного удара по Запорожью 21 ноября пострадал частный сектор. Разрушены окна, двери и крыши, там работают соответствующие службы.

Добавим, в Селидово Донецкой области до сих пор продолжаются поисково-спасательные работы в результате российского удара по больнице 20 ноября. Пока известно уже о двух погибших, еще один человек, возможно, находится под завалами.

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