В сети показали последствия вчерашнего обстрела Запорожья

Последствия обстрела Запорожья. Фото: скриншот с видео

В сети показали последствия вчерашнего российского обстрела Запорожья. Вражеская ракета упала в открытой местности.

Видео опубликовала "Пятая редакция Запорожья".

Читайте также:

Обстрел Запорожья

Взрывной волной повреждены окна, двери и крыши домов. К счастью, в результате российского обстрела Запорожья люди не пострадали.

Напомним, что в Запорожье вчера вечером, 21 ноября, раздавались взрывы. В ОВА рассказали о ракетном ударе.

Также мы писали, что в результате ракетного удара по Запорожью 21 ноября пострадал частный сектор. Разрушены окна, двери и крыши, там работают соответствующие службы.

Добавим, в Селидово Донецкой области до сих пор продолжаются поисково-спасательные работы в результате российского удара по больнице 20 ноября. Пока известно уже о двух погибших, еще один человек, возможно, находится под завалами.