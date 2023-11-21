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Росія вдарила по Запоріжжю — влада оприлюднила фото з місця подій

21 листопада 2023 23:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Росія вдарила по Запоріжжю — влада оприлюднила фото з місця подій
Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 21 листопада. Фото: t.me/kurtievofficial
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

В результаті ракетного удару по Запоріжжю 21 листопада постраждав приватний сектор. Зруйновано вікна, двері та дахи, наразі там працюють відповідні служби.

Про це повідомляє секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв

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"Зафіксовано влучання по відкритій території. Внаслідок дії вибухової хвилі у 21-му будинку приватного сектору пошкоджено вікна, двері та дахи. Частина будинків залишилась без світла. Енергетики почнуть відновлювати електрику вже сьогодні", — йдеться в повідомленні. 

Люди гріються в автобусах біля постраждалого приватного сектору в Запоріжжі
Люди гріються в автобусах біля постраждалого приватного сектору в Запоріжжі. Фото: t.me/kurtievofficial

За словами Куртєва, постраждалих немає. Мешканці пошкоджених обстрілом будинків можуть зігрітися в наданих автобусах.

"На місці вже працюють комунальні автобуси, в яких мешканці ушкоджених будинків можуть зігрітися і отримати допомогу, та представники волонтерської команди АРТАК. Найближча школа також готова до прийому людей", — наголосив секретар.

Люди гріються в автобусах біля постраждалого приватного сектору в Запоріжжі
Люди гріються в автобусах біля постраждалого приватного сектору в Запоріжжі. Фото: t.me/kurtievofficial

Він додав, що люди, в яких постраждало житло, можуть звернутися за такими номерами:

  • 15-80 (зі стаціонарних);
  • (061) 787 15 80; 
  • (050) 414 15 80;
  • (067) 656 15 80.
Люди гріються в автобусах біля постраждалого приватного сектору в Запоріжжі
Люди гріються в автобусах біля постраждалого приватного сектору в Запоріжжі. Фото: t.me/kurtievofficial
Люди гріються в автобусах біля постраждалого приватного сектору в Запоріжжі
Люди гріються в автобусах біля постраждалого приватного сектору в Запоріжжі. Фото: t.me/kurtievofficial

Нагадаємо, що в Запоріжжі сьогодні ввечері, 21 листопада, лунали вибухи. В ОВА розповіли про ракетний удар.

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