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Россия ударила по Запорожью — власти обнародовали фото с места событий

21 ноября 2023 23:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Россия ударила по Запорожью — власти обнародовали фото с места событий
Последствия российского обстрела Запорожья 21 ноября. Фото: t.me/kurtievofficial
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В результате ракетного удара по Запорожью 21 ноября пострадал частный сектор. Разрушены окна, двери и крыши, там работают соответствующие службы.

Об этом сообщает секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

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"Зафиксировано попадание по открытой территории. В результате действия взрывной волны в 21-м доме частного сектора повреждены окна, двери и крыши. Часть домов осталась без света. Энергетики начнут восстанавливать электричество уже сегодня", — говорится в сообщении.

Люди греются в автобусах возле пострадавшего частного сектора в Запорожье
Люди греются в автобусах возле пострадавшего частного сектора в Запорожье. Фото: t.me/kurtievofficial

По словам Куртева, пострадавших нет. Жители поврежденных из-за обстрела домов могут согреться в предоставленных автобусах.

"На месте уже работают коммунальные автобусы, в которых жители поврежденных домов могут согреться и получить помощь, и представители волонтерской команды АРТАК. Ближайшая школа также готова к приему людей", — подчеркнул секретарь.

Люди греются в автобусах возле пострадавшего частного сектора в Запорожье
Люди греются в автобусах возле пострадавшего частного сектора в Запорожье. Фото: t.me/kurtievofficial

Он добавил, что люди, у которых пострадало жилье, могут обратиться по следующим номерам:

  • 15-80 (из стационарных);
  • (061) 787 15 80;
  • (050) 414 15 80;
  • (067) 656 15 80.
Люди греются в автобусах возле пострадавшего частного сектора в Запорожье
Люди греются в автобусах возле пострадавшего частного сектора Запорожье. Фото: t.me/kurtievofficial
Люди греются в автобусах возле пострадавшего частного сектора в Запорожье
Люди греются в автобусах возле пострадавшего частного сектора в Запорожье. Фото: t.me/kurtievofficial

Напомним, что в Запорожье сегодня вечером, 21 ноября, раздавались взрывы. В ОВА рассказали о ракетном ударе.

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