Россия ударила по Запорожью — власти обнародовали фото с места событий
В результате ракетного удара по Запорожью 21 ноября пострадал частный сектор. Разрушены окна, двери и крыши, там работают соответствующие службы.
Об этом сообщает секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
Фото с места ракетного удара в Запорожье 21 ноября
"Зафиксировано попадание по открытой территории. В результате действия взрывной волны в 21-м доме частного сектора повреждены окна, двери и крыши. Часть домов осталась без света. Энергетики начнут восстанавливать электричество уже сегодня", — говорится в сообщении.
По словам Куртева, пострадавших нет. Жители поврежденных из-за обстрела домов могут согреться в предоставленных автобусах.
"На месте уже работают коммунальные автобусы, в которых жители поврежденных домов могут согреться и получить помощь, и представители волонтерской команды АРТАК. Ближайшая школа также готова к приему людей", — подчеркнул секретарь.
Он добавил, что люди, у которых пострадало жилье, могут обратиться по следующим номерам:
- 15-80 (из стационарных);
- (061) 787 15 80;
- (050) 414 15 80;
- (067) 656 15 80.
Напомним, что в Запорожье сегодня вечером, 21 ноября, раздавались взрывы. В ОВА рассказали о ракетном ударе.
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