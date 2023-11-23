У Херсоні пролунали вибухи
Сьогодні вдень, 23 листопада, у Херсоні пролунали вибухи. Повітряну тривогу там не оголошували.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Вибухи у Херсоні
Інформація про вибухи у місті з'явилася приблизно о 13:57.
"У Херсоні лунають вибухи", — йдеться у повідомленні.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, сьогодні, 23 листопада, російські окупанти обстріляли передмістя Херсона. Під ворожим вогнем опинилася Антонівка.
Також ми писали, що сьогодні вночі російські окупанти атакували житлові квартали Херсона з тимчасово окупованого лівого берега. Постраждав 45-річний чоловік, який перебував у своїй квартирі.
Додамо, близько опівночі у Криворізькому районі Дніпропетровської області пролунав вибух. Росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури, обійшлося без постраждалих.
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