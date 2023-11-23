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У Херсоні пролунали вибухи

23 листопада 2023 14:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Херсоні пролунали вибухи
Робота ППО. Фото: соцмережі
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні вдень, 23 листопада, у Херсоні пролунали вибухи. Повітряну тривогу там не оголошували.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Вибухи у Херсоні

Інформація про вибухи у місті з'явилася приблизно о 13:57.

"У Херсоні лунають вибухи", — йдеться у повідомленні.

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Допис про вибухи в Херсоні. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, сьогодні, 23 листопада, російські окупанти обстріляли передмістя Херсона. Під ворожим вогнем опинилася Антонівка.

Також ми писали, що сьогодні вночі російські окупанти атакували житлові квартали Херсона з тимчасово окупованого лівого берега. Постраждав 45-річний чоловік, який перебував у своїй квартирі.

Додамо, близько опівночі у Криворізькому районі Дніпропетровської області пролунав вибух. Росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури, обійшлося без постраждалих.

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