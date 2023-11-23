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В Херсоне раздались взрывы

23 ноября 2023 14:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Херсоне раздались взрывы
Работа ПВО. Фото: соцсети
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня днем, 23 ноября, в Херсоне раздались взрывы. Воздушную тревогу там не объявляли.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Информация о взрывах в городе появилась около 13:57.

"В Херсоне раздаются взрывы", — говорится в сообщении.

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Пост о взрывах в Херсоне. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

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Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, сегодня, 23 ноября, российские оккупанты обстреляли пригород Херсона. Под вражеским огнем оказалась Антоновка.

Также мы писали, что сегодня ночью российские оккупанты атаковали жилые кварталы Херсона с временно оккупированного левого берега. Пострадал 45-летний мужчина, находившийся в своей квартире.

Добавим, около полуночи в Криворожском районе Днепропетровской области раздался взрыв. Россияне ударили по объекту инфраструктуры, обошлось без пострадавших.

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