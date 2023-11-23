В Херсонской области оккупанты из беспилотника атаковали велосипедиста
Сегодня российские оккупанты из беспилотника атаковали велосипедиста, который двигался по улице в Бериславе. Человек погиб на месте.
Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Обстрелы Херсонской области 23 ноября
"Российская армия убила пожилого жителя Берислава. Около 11:30 оккупанты из беспилотника атаковали велосипедиста, который двигался по улице", — говорится в сообщении.
К сожалению, 70-летний мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью и погиб на месте.
Напомним, сегодня, 23 ноября, российские оккупанты обстреляли пригород Херсона. Под вражеским огнем оказалась Антоновка.
Также мы писали, что сегодня ночью захватчики атаковали жилые кварталы Херсона с временно оккупированного левого берега. Пострадал 45-летний мужчина, который находился в своей квартире.
Добавим, около полуночи в Криворожском районе Днепропетровской области раздался взрыв. Россияне ударили по объекту инфраструктуры, обошлось без пострадавших.
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