В Херсонской области оккупанты из беспилотника атаковали велосипедиста

Оккупанты запускают беспилотник. Фото: росСМИ

Сегодня российские оккупанты из беспилотника атаковали велосипедиста, который двигался по улице в Бериславе. Человек погиб на месте.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Обстрелы Херсонской области 23 ноября

"Российская армия убила пожилого жителя Берислава. Около 11:30 оккупанты из беспилотника атаковали велосипедиста, который двигался по улице", — говорится в сообщении.

К сожалению, 70-летний мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью и погиб на месте.

Напомним, сегодня, 23 ноября, российские оккупанты обстреляли пригород Херсона. Под вражеским огнем оказалась Антоновка.

Также мы писали, что сегодня ночью захватчики атаковали жилые кварталы Херсона с временно оккупированного левого берега. Пострадал 45-летний мужчина, который находился в своей квартире.

Добавим, около полуночи в Криворожском районе Днепропетровской области раздался взрыв. Россияне ударили по объекту инфраструктуры, обошлось без пострадавших.