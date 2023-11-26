Враг обстреливает Херсон с оккупированного левого берега — в городе есть повреждения

Последствия обстрела в Херсонской области. Иллюстративное фото: Херсонская ОВА

Российские оккупанты с временно оккупированных населенных пунктов левого берега Херсонской области обстреливают Херсон. Пока известно о попадании в Корабельном и Днепровском районах города.

Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.

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Что известно об атаке

Отмечается, что в результате атак врага повреждены дома и автомобиль.

"Информация о пострадавших уточняется", — добавил он.

Скриншот сообщения из Facebook Романа Мрочко

Жизнь в городе

Несмотря на постоянные обстрелы, город пытается жить. Более того, в медицинских заведениях Херсона продолжают обустраивать укрытия.

"Они позволяют не только укрыться в случае опасности, но и продолжить оказывать медицинскую помощь, если это потребуется", — отметил Мрочко.

Напомним, ранее врачи Института сердца Министерства здравоохранения Украины извлекли обломок российской мины из сердца 4-летней девочки. Она попала под минометные обстрелы в Херсоне.