Враг обстреливает Херсон с оккупированного левого берега — в городе есть повреждения
Российские оккупанты с временно оккупированных населенных пунктов левого берега Херсонской области обстреливают Херсон. Пока известно о попадании в Корабельном и Днепровском районах города.
Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.
Что известно об атаке
Отмечается, что в результате атак врага повреждены дома и автомобиль.
"Информация о пострадавших уточняется", — добавил он.
Жизнь в городе
Несмотря на постоянные обстрелы, город пытается жить. Более того, в медицинских заведениях Херсона продолжают обустраивать укрытия.
"Они позволяют не только укрыться в случае опасности, но и продолжить оказывать медицинскую помощь, если это потребуется", — отметил Мрочко.
Напомним, ранее врачи Института сердца Министерства здравоохранения Украины извлекли обломок российской мины из сердца 4-летней девочки. Она попала под минометные обстрелы в Херсоне.
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