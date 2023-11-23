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Лікарі дістали уламок російської міни з серця 4-річної дівчинки

23 листопада 2023 19:35
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
Лікарі дістали уламок російської міни з серця 4-річної дівчинки
Лікарі дістали уламок російської міни. Скриншот
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

Лікарі Інституту серця Міністерства охорони здоров'я України витягнули уламок російської міни з серця 4-річної дівчинки. Вона потрапила під мінометний обстріл у Херсоні.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба Інституту серця МОЗ України.

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"Дівчинка маленька з Херсону, яка потрапила під мінометний обстріл російської армії. Ще один випадок, який підтверджує геноцид Росії в Україні", — розповідає один з хірургів.

Він уточнив, що видалити мінометний уламок допоміг спеціальний магніт, який дозволяє це робити у тих випадках, коли метал застрягає у м'яких тканинах.

Ми повідомляли, що сьогодні, 23 листопада, російські окупанти обстріляли передмістя Херсона. Під ворожим вогнем опинилася Антонівка. У місті було чути вибухи, попри те, що повітряну тривогу не оголошували.

Також нагадаємо, що окупанти з безпілотника атакували велосипедиста, який рухався вулицею у Бериславі, Херсонської області. Чоловік загинув на місці.

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