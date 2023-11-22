В Бериславі росіяни атакували дроном карету швидкої допомоги

Пошкоджена карета "швидкої допомоги". Фото: Херсонська ОВА

У Бериславі російські загарбники атакували карету швидкої допомоги за допомогою безпілотного літального апарату. Лікарі дивовижним чином не постраждали.

Про це розповіли в Херсонській ОВА.

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"Росіяни вдарили безпілотником по "швидкій" у Бериславі на Херсонщині. Лікарні поверталися з виклику і дивом не постраждали", — говориться у повідомленні.

Знищена дроном карета "швидкої". Фото: Херсонська ОВА

Карета "швидкої допомоги" з середини. Фото: Херсонська ОВА

Раніше ми розповідали, що за попередню добу російські окупанти 115 разів обстріляли Херсонську область, випустивши при цьому 524 снаряди. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще сім — поранені.

Нагадуємо, що внаслідок ранкового обстрілу автостоянки у Херсоні загинули двоє водіїв. Також постраждала 56-річна жінка, яка на момент удару перебувала у власній квартирі, та 68-річний чоловік.