В Бериславе россияне атаковали дроном карету скорой помощи

Повреждена карета скорой помощи. Фото: Херсонская ОВА

В Бериславе российские захватчики атаковали карету скорой помощи с помощью беспилотного летательного аппарата. Врачи удивительным образом не пострадали.

Об этом рассказали в Херсонской ОВА.

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Россияне ударили по "скорой помощи"

"Россияне ударили беспилотником по "скорой" в Бериславе Херсонской области. Больницы возвращались по вызову и чудом не пострадали", — говорится в сообщении.

Уничтоженная дроном карета "скорой". Фото: Херсонская ОВА

Карета "скорой помощи" изнутри. Фото: Херсонская ОВА

Ранее мы рассказывали, что за предыдущие сутки российские оккупанты 115 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив при этом 524 снаряда. В результате вражеской атаки погиб один человек, еще семь — ранены.

Напоминаем, что в результате утреннего обстрела автостоянки в Херсоне погибли два водителя. Также пострадала 56-летняя женщина, на момент удара находившаяся в собственной квартире, и 68-летний мужчина.