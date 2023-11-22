В Бериславе россияне атаковали дроном карету скорой помощи
В Бериславе российские захватчики атаковали карету скорой помощи с помощью беспилотного летательного аппарата. Врачи удивительным образом не пострадали.
Об этом рассказали в Херсонской ОВА.
Россияне ударили по "скорой помощи"
"Россияне ударили беспилотником по "скорой" в Бериславе Херсонской области. Больницы возвращались по вызову и чудом не пострадали", — говорится в сообщении.
Ранее мы рассказывали, что за предыдущие сутки российские оккупанты 115 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив при этом 524 снаряда. В результате вражеской атаки погиб один человек, еще семь — ранены.
Напоминаем, что в результате утреннего обстрела автостоянки в Херсоне погибли два водителя. Также пострадала 56-летняя женщина, на момент удара находившаяся в собственной квартире, и 68-летний мужчина.
Читайте Новини.LIVE!