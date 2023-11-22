Вибухи у Херсоні зараз 22 листопада — що трапилось

Дим від вибуху. Фото (ілюстративне): google

Сьогодні зранку у Херсоні пролунали вибухи. При цьому у регіоні не оголошено повітряної тривоги.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Сьогодні, близько 10:10 у Херсоні пролунали вибухи. Що стало причиною наразі невідомо, однак повітряна тривога в регіоні не оголошена.

Місцева влада ще не коментувала вибухи у Херсоні.

Нагадаємо, за попередню добу російські окупанти 115 разів обстріляли Херсонську область, випустивши при цьому 524 снаряди. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще сім — поранені.

Додамо, цієї ночі українська ППО знищила всі 14 "шахедів", які атакували північ України.