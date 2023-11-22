Вибухи у Херсоні зараз 22 листопада — що трапилось

У Херсоні лунають вибухи
22 листопада 2023 10:14
Дим від вибуху. Фото (ілюстративне): google
Сьогодні зранку у Херсоні пролунали вибухи. При цьому у регіоні не оголошено повітряної тривоги.
Про це повідомляють місцеві пабліки.
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Вибухи в Херсоні 22 листопада
Сьогодні, близько 10:10 у Херсоні пролунали вибухи. Що стало причиною наразі невідомо, однак повітряна тривога в регіоні не оголошена.
Місцева влада ще не коментувала вибухи у Херсоні.
Нагадаємо, за попередню добу російські окупанти 115 разів обстріляли Херсонську область, випустивши при цьому 524 снаряди. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще сім — поранені.
Додамо, цієї ночі українська ППО знищила всі 14 "шахедів", які атакували північ України.
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