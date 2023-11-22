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У Херсоні лунають вибухи

22 листопада 2023 10:14
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Вибухи у Херсоні зараз 22 листопада — що трапилось
Дим від вибуху. Фото (ілюстративне): google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні зранку у Херсоні пролунали вибухи. При цьому у регіоні не оголошено повітряної тривоги.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Вибухи в Херсоні 22 листопада 

Сьогодні, близько 10:10 у Херсоні пролунали вибухи. Що стало причиною наразі невідомо, однак повітряна тривога в регіоні не оголошена.  

Місцева влада ще не коментувала вибухи у Херсоні.

Нагадаємо, за попередню добу російські окупанти 115 разів обстріляли Херсонську область, випустивши при цьому 524 снаряди. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще сім — поранені. 

Додамо, цієї ночі українська ППО знищила всі 14 "шахедів", які атакували північ України. 

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