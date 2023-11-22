Взрывы в Херсоне сейчас 22 ноября — что случилось

Дым от взрыва. Фото (иллюстративное): google

Сегодня утром в Херсоне раздались взрывы. При этом в регионе не объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные паблики.

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Сегодня около 10:10 в Херсоне прогремели взрывы. Что стало причиной неизвестно, однако воздушная тревога в регионе не объявлена.

Местные власти еще не комментировали взрывы в Херсоне.

Напомним, за предыдущие сутки российские оккупанты 115 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив при этом 524 снаряда. В результате вражеской атаки погиб один человек, еще семь — ранены.

Добавим, этой ночью украинская ПВО уничтожила все 14 "шахедов", атаковавших север Украины.