Взрывы в Херсоне сейчас 22 ноября — что случилось

В Херсоне раздаются взрывы
22 ноября 2023 10:14
Дым от взрыва. Фото (иллюстративное): google
Сегодня утром в Херсоне раздались взрывы. При этом в регионе не объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные паблики.
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Взрывы в Херсоне 22 ноября
Сегодня около 10:10 в Херсоне прогремели взрывы. Что стало причиной неизвестно, однако воздушная тревога в регионе не объявлена.
Местные власти еще не комментировали взрывы в Херсоне.
Напомним, за предыдущие сутки российские оккупанты 115 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив при этом 524 снаряда. В результате вражеской атаки погиб один человек, еще семь — ранены.
Добавим, этой ночью украинская ПВО уничтожила все 14 "шахедов", атаковавших север Украины.
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