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В Херсоне раздаются взрывы

22 ноября 2023 10:14
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Взрывы в Херсоне сейчас 22 ноября — что случилось
Дым от взрыва. Фото (иллюстративное): google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня утром в Херсоне раздались взрывы. При этом в регионе не объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные паблики.

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Взрывы в Херсоне 22 ноября

Сегодня около 10:10 в Херсоне прогремели взрывы. Что стало причиной неизвестно, однако воздушная тревога в регионе не объявлена.

Местные власти еще не комментировали взрывы в Херсоне.

Напомним, за предыдущие сутки российские оккупанты 115 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив при этом 524 снаряда. В результате вражеской атаки погиб один человек, еще семь — ранены.

Добавим, этой ночью украинская ПВО уничтожила все 14 "шахедов", атаковавших север Украины.

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