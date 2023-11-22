Нічна атака РФ — у ЗСУ розповіли, скільки "шахедів" збили сили ППО
Сили протиповітряної оборони знищили всі ворожі цілі, які атакували Північ вночі, 22 листопада. Росія намагалася поцілити в об’єкти цивільної та військової інфраструктури.
Про це повідомляє командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.
Нічна атака ворога 22 листопада
"Сьогодні вночі, у зоні відповідальності Північного стратегічного угрупування військ, було знищено всі повітряні цілі, що намагалися атакувати об’єкти цивільної та військової інфраструктури", — йдеться в повідомленні.
Також Наєв уточнив, що вдалося збити безпілотники типу ''Shahed'' на таких напрямках:
- 4 БпЛА на Київському та Житомирському;
- розвідувальний дрон на Сумському.
За даними Повітряних сил, російські загарбники атакували Україну 14 "шахедами", які збила ППО, та однією ракетою Х-22, що впала на Запоріжжі та пошкодила вибуховою хвилею будинки місцевих жителів.
"До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп, винищувальну авіацію та зенітні ракетні підрозділи у межах Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Житомирської, Вінницької та Хмельницької областей", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні вночі, 22 листопада, під час тривоги було чути вибухи у Київській області. Згідно з офіційною інформацією, працювала ППО.
Також ми писали, що було гучно й у Житомирській області близько півночі. Відбувалась атака безпілотників.
Додамо, що вибухи також лунали й на Хмельниччині. Там внаслідок збиття безпілотника є пошкодження.
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