Нічна атака РФ — у ЗСУ розповіли, скільки "шахедів" збили сили ППО

Військові ЗСУ запускають ракети в небо. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Сили протиповітряної оборони знищили всі ворожі цілі, які атакували Північ вночі, 22 листопада. Росія намагалася поцілити в об’єкти цивільної та військової інфраструктури.

Про це повідомляє командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

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"Сьогодні вночі, у зоні відповідальності Північного стратегічного угрупування військ, було знищено всі повітряні цілі, що намагалися атакувати об’єкти цивільної та військової інфраструктури", — йдеться в повідомленні.

Також Наєв уточнив, що вдалося збити безпілотники типу ''Shahed'' на таких напрямках:

4 БпЛА на Київському та Житомирському;

розвідувальний дрон на Сумському.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва

За даними Повітряних сил, російські загарбники атакували Україну 14 "шахедами", які збила ППО, та однією ракетою Х-22, що впала на Запоріжжі та пошкодила вибуховою хвилею будинки місцевих жителів.

"До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп, винищувальну авіацію та зенітні ракетні підрозділи у межах Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Житомирської, Вінницької та Хмельницької областей", — йдеться в повідомленні.

Інфографіка кількості знищених ворожих цілей. Фото: Повітряні сили

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 22 листопада, під час тривоги було чути вибухи у Київській області. Згідно з офіційною інформацією, працювала ППО.

Також ми писали, що було гучно й у Житомирській області близько півночі. Відбувалась атака безпілотників.

Додамо, що вибухи також лунали й на Хмельниччині. Там внаслідок збиття безпілотника є пошкодження.