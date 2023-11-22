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Ночная атака РФ — в ВСУ рассказали, сколько "шахедов" сбили силы ПВО

22 ноября 2023 07:09
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Ночная атака РФ — в ВСУ рассказали, сколько "шахедов" сбили силы ПВО
Военные ВСУ запускают ракеты в небо. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Силы противовоздушной обороны уничтожили все вражеские цели, атаковавшие север Украины сегодня ночью, 22 ноября. Россия пыталась попасть в объекты гражданской и военной инфраструктуры.

Об этом сообщает командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

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"Сегодня ночью, в зоне ответственности Северной стратегической группировкой войск, были уничтожены все воздушные цели, пытавшиеся атаковать объекты гражданской и военной инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Также Наев уточнил, что удалось сбить беспилотники типа ''Shahed'' по следующим направлениям:

  • 4 БпЛА на Киевском и Житомирском;
  • разведывательный дрон на Сумском.
Скриншот сообщения из телеграмм-канала командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева
Скриншот сообщения из телеграмм-канала командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева

По данным Воздушных сил, российские захватчики атаковали Украину 14 "шахедами", которые сбили силы ПВО, и одной ракетой Х-22, упавшей на Запорожье и повредившей взрывной волной дома местных жителей.

"К отражению воздушного нападения привлечены подразделения мобильных огневых групп, истребительная авиация и зенитные ракетные подразделения в пределах Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областей", — говорится в сообщении.

Инфографика с количеством уничтоженных вражеских целей
Инфографика с количеством уничтоженных вражеских целей. Фото: Воздушные силы
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Напомним, что сегодня ночью, 22 ноября, во время тревоги были слышны взрывы в Киевской области. Согласно официальной информации, работала ПВО.

Также мы писали, что было шумно и в Житомирской области около полуночи. Происходила атака беспилотников.

Добавим, что взрывы также раздавались и в Хмельницкой области. Там в результате сбития беспилотника есть повреждения.

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