Через падіння уламків збитого БпЛА на Хмельниччині є пошкодження, — ОВА
Виявлено пошкодження через падіння уламків збитого безпілотника в Хмельницькій області. Сьогодні вночі, 22 листопада, ворог вкотре атакував Україну "шахедами".
Про це повідомляє в.о. очільника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
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Зазначається, що під час повітряної тривоги в Хмельницькій області працювала ППО, таким чином уламки збитого безпілотника пошкодили господарську нежитлову споруду на одному з приватних подвір'їв.
"Уламки одного зі збитих "шахедів" впали на подвірʼя приватного домогосподарства в Хмельницькому районі, де постраждала господарська нежитлова споруда. Зайнялась пожежа", — йдеться в повідомленні.
Тюрін додав, що на місці працюють всі відповідні служби, зокрема ДСНС. Також він уточнив, що обійшлося без травмованих та загиблих.
Нагадаємо, що в Хмельницькій області вночі, 22 листопада, лунали вибухи. Повідомлялося, що це результат роботи українських військових.
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