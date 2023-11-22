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Через падіння уламків збитого БпЛА на Хмельниччині є пошкодження, — ОВА

22 листопада 2023 04:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Через падіння уламків збитого БпЛА на Хмельниччині є пошкодження, — ОВА
Працівники ДСНС гасять пожежу через обстріл РФ. Фото: ДСНС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Виявлено пошкодження через падіння уламків збитого безпілотника в Хмельницькій області. Сьогодні вночі, 22 листопада, ворог вкотре атакував Україну "шахедами".

Про це повідомляє в.о. очільника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

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Зазначається, що під час повітряної тривоги в Хмельницькій області працювала ППО, таким чином уламки збитого безпілотника пошкодили господарську нежитлову споруду на одному з приватних подвір'їв. 

"Уламки одного зі збитих "шахедів" впали на подвірʼя приватного домогосподарства в Хмельницькому районі, де постраждала господарська нежитлова споруда. Зайнялась пожежа", — йдеться в повідомленні.

Тюрін додав, що на місці працюють всі відповідні служби, зокрема ДСНС. Також він уточнив, що обійшлося без травмованих та загиблих.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки в.о. очільника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна
Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки в.о. очільника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна

Нагадаємо, що в Хмельницькій області вночі, 22 листопада, лунали вибухи. Повідомлялося, що це результат роботи українських військових.

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