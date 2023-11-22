Через падіння уламків збитого БпЛА на Хмельниччині є пошкодження, — ОВА

Працівники ДСНС гасять пожежу через обстріл РФ. Фото: ДСНС

Виявлено пошкодження через падіння уламків збитого безпілотника в Хмельницькій області. Сьогодні вночі, 22 листопада, ворог вкотре атакував Україну "шахедами".

Про це повідомляє в.о. очільника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

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Зазначається, що під час повітряної тривоги в Хмельницькій області працювала ППО, таким чином уламки збитого безпілотника пошкодили господарську нежитлову споруду на одному з приватних подвір'їв.

"Уламки одного зі збитих "шахедів" впали на подвірʼя приватного домогосподарства в Хмельницькому районі, де постраждала господарська нежитлова споруда. Зайнялась пожежа", — йдеться в повідомленні.

Тюрін додав, що на місці працюють всі відповідні служби, зокрема ДСНС. Також він уточнив, що обійшлося без травмованих та загиблих.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки в.о. очільника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна

Нагадаємо, що в Хмельницькій області вночі, 22 листопада, лунали вибухи. Повідомлялося, що це результат роботи українських військових.