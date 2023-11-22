Из-за падения обломков сбитого БпЛА на Хмельнитчине есть повреждения, — ОВА

Работники ГСЧС тушат пожар из-за обстрела РФ. Фото: ГСЧС

Выявлены повреждения из-за падения обломков сбитого беспилотника в Хмельницкой области. Сегодня ночью, 22 ноября, враг в который раз атаковал Украину "шахедами".

Об этом сообщает и.о. руководителя Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

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Отмечается, что во время воздушной тревоги в Хмельницкой области работала ПВО, таким образом, обломки сбитого беспилотника повредили хозяйственное нежилое сооружение на одном из частных подворий.

"Обломки одного из сбитых "шахедов" упали во двор частного домохозяйства в Хмельницком районе, где пострадало хозяйственное нежилое сооружение. Загорелся пожар", — говорится в сообщении.

Тюрин добавил, что на месте работают все соответствующие службы, в том числе ГСЧС. Он также уточнил, что обошлось без травмированных и погибших.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы и.о. руководителя Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина

Напомним, что в Хмельницкой области ночью, 22 ноября, раздавались взрывы. Сообщалось, что это результат работы украинских военных.