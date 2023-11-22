Вибухи в Хмельницькій області — в ОВА розкрили деталі
22 листопада 2023 02:49
оновлено: 02:57
Вибух в нічному місті. Фото: t.me/Crimeanwind
Вибухи в Хмельницькій області зараз, 22 листопада, є результатом роботи ППО. Повітряна тривога, що тривала в країні близько 6-7 годин переходила з одного регіону на інший, допоки не дісталась Хмельницької. Загроза повторного удару лишається.
Про роботу ППО в області повідомляє в.о. очільника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
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