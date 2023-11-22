Вибухи в Хмельницькій області — в ОВА розкрили деталі

Вибух в нічному місті. Фото: t.me/Crimeanwind

Вибухи в Хмельницькій області зараз, 22 листопада, є результатом роботи ППО. Повітряна тривога, що тривала в країні близько 6-7 годин переходила з одного регіону на інший, допоки не дісталась Хмельницької. Загроза повторного удару лишається.

Про роботу ППО в області повідомляє в.о. очільника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

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Оновлено 02:52. В Хмельницькій області місцеві жителі могли чути вибухи, причиною яких є збиття ворожих БпЛА. Таким чином в регіоні працювали сили ППО.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки в.о. очільника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна

Оновлено 02:55. Повітряна тривога досі триває в Тернопільській та Хмельницькій областях через загрозу ударних БпЛА.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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