Взрывы в Хмельницкой области - в ОВА раскрыли детали

Взрыв в ночном городе. Фото: t.me/Crimeanwind

Взрывы в Хмельницкой области сейчас, 22 ноября, результат работы ПВО. Воздушная тревога, продолжавшаяся в стране около 6-7 часов переходила с одного региона в другой, пока не добралась Хмельницкой. Угроза повторного удара остается.

О работе ПВО в области сообщает и. руководителя Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин .

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Обновлено 02:52. В Хмельницкой области местные жители могли слышать взрывы, причиной которых является сбивание вражеских БПЛА. Таким образом, в регионе работали силы ПВО.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы и.о. руководителя Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина

Обновлено 02:55. Воздушная тревога продолжается в Тернопольской и Хмельницкой областях из-за угрозы ударных БпЛА.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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