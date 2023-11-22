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Росіяни випустили по Херсонщині понад пів тисячі снарядів за добу, є загиблі

22 листопада 2023 08:58
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Росіяни випустили по Херсонщині понад пів тисячі снарядів за добу, є загиблі
Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото (архівне): t.me/olexandrprokudin
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

 За попередню добу російські окупанти 115 разів обстріляли Херсонську область, випустивши при цьому 524 снаряди. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще сім — поранені.

Про це повідомив начальник Херсонської військової адміністрації Олександр Прокудін

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За словами Прокудіна, за минулу добу загарбники 115 обстріляли регіон, випустивши 524 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 46 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлі заводу, навчального закладу, гуртожитку та магазину в Бериславському районі; офісну будівлю у Херсоні", — йдеться у повідомленні. 

Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще сім — поранені. 

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Нагадаємо, що сьогодні вночі, 22 листопада, під час тривоги було чути вибухи у Київській області. Згідно з офіційною інформацією, працювала ППО.

Також ми писали, що було гучно й у Житомирській області близько півночі. Відбувалась атака безпілотників.

Додамо, що вибухи також лунали й на Хмельниччині. Там внаслідок збиття безпілотника є пошкодження.

Загалом, цієї ночі українська ППО знищила всі 14 "шахедів", які атакували північ України сьогодні вночі, 22 листопада. 

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