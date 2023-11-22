Россияне выпустили по Херсонщине более полутысячи снарядов в сутки, есть погибшие

Последствия обстрела Херсона. Фото (архивное): t.me/olexandrprokudin

За предыдущие сутки российские оккупанты 115 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив при этом 524 снаряда. В результате вражеской атаки погиб один человек, еще семь — ранены.

Об этом сообщил начальник Херсонской военной администрации Александр Прокудин.

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По словам Прокудина, за минувшие сутки захватчики 115 обстреляли регион, выпустив 524 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БпЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 46 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здания завода, учебного заведения, общежития и магазина в Бериславском районе; офисное здание в Херсоне", — говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки погибли один человек, еще семь — ранены.

Напомним, что сегодня ночью, 22 ноября, во время тревоги были слышны взрывы в Киевской области. Согласно официальной информации, работала ПВО.

Также мы писали, что было шумно и в Житомирской области около полуночи. Происходила атака беспилотников.

Добавим, что взрывы также раздавались и в Хмельницкой области. Там в результате сбития беспилотника есть повреждения.

В общей сложности, этой ночью украинская ПВО уничтожила все 14 "шахедов", атаковавших север Украины сегодня ночью, 22 ноября.