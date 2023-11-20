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Обстріл автостоянки в Херсоні — кількість жертв зросла

20 листопада 2023 12:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Обстріл автостоянки в Херсоні — кількість жертв зросла
Обстріл автостоянки у Херсоні. Фото: t.me/olexandrprokudin
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Внаслідок ранкового обстрілу автостоянки у Херсоні загинули двоє водіїв. Також постраждала 56-річна жінка, яка на момент удару перебувала у власній квартирі, та 68-річний чоловік.

Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації

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Внаслідок ранкового обстрілу автостоянки Херсона спалені вщент автівки, побитий уламками житловий будинок. Окрім того, травми, несумісні з життям, отримали двоє водіїв, вони загинули на місці. 

Каретою "швидкої" до медзакладу доставили пораненого 68-річного херсонця. Нині лікарі проводять обстеження та надають потерпілому допомогу. Також постраждала 56-річна жінка, яка на момент удару перебувала у власній квартирі.  Її у стані середньої тяжкості теж шпиталізували до лікарні з контузією та травмою спини. 

Нагадаємо, російська армія обстріляла автостоянку приватного транспортного підприємства у Херсоні вранці 20 листопада. Внаслідок цього там загинули двоє водіїв.

Крім того, 19 листопада росіяни вкотре масовано обстрілювали Херсон. Внаслідок атаки постраждали п'ятеро людей. Серед поранених 3-річна дівчинка з 55-річною бабусею, 59-річний чоловік та дві жінки 47 та 69 років.

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