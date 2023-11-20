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Обстрел автостоянки в Херсоне — количество жертв возросло

20 ноября 2023 12:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Обстрел автостоянки в Херсоне — количество жертв возросло
Обстрел парковки в Херсоне. Фото: t.me/olexandrprokudin
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В результате утреннего обстрела автостоянки в Херсоне погибли двое водителей. Также пострадала 56-летняя женщина, на момент удара находившаяся в собственной квартире, и 68-летний мужчина.

Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации.

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В результате утреннего обстрела автостоянки Херсона сожжены машины, избитый обломками жилой дом. Кроме того, травмы, несовместимые с жизнью, получили два водителя, они погибли на месте.

Каретой "скорой" в медучреждение доставили раненого 68-летнего херсонца. В настоящее время врачи проводят обследование и оказывают потерпевшему помощь. Также пострадала 56-летняя женщина, на момент удара находившаяся в собственной квартире. Ее в состоянии средней тяжести тоже госпитализировали в больницу с контузией и травмой спины.

Напомним, российская армия обстреляла автостоянку частного транспортного предприятия в Херсоне утром 20 ноября. В результате там погибли двое водителей.

Кроме того, 19 ноября россияне в очередной раз массированно обстреливали Херсон. В результате атаки пострадали пять человек. Среди раненых 3-летняя девочка с 55-летней бабушкой, 59-летний мужчина и две женщины 47 и 69 лет.

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