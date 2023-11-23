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Врачи изъяли осколок российской мины из сердца 4-летней девочки

23 ноября 2023 19:35
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
Врачи изъяли осколок российской мины из сердца 4-летней девочки
Врачи изъяли осколок российской мины. Скриншот
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

Врачи Института сердца Министерства здравоохранения Украины извлекли осколок российской мины из сердца 4-летней девочки. Она попала под минометный обстрел в Херсоне.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Института сердца Минздрава Украины.

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"Девочка маленькая из Херсона, попавшая под минометный обстрел российской армии. Еще один случай, подтверждающий геноцид России в Украине", — рассказывает один из хирургов.

Он уточнил, что удалить минометный осколок помог специальный магнит, позволяющий это делать в тех случаях, когда металл застревает в мягких тканях.

Мы сообщали, что сегодня, 23 ноября, российские оккупанты обстреляли пригород Херсона. Под вражеским огнем оказалась Антоновка. В городе были слышны взрывы, несмотря на то, что воздушную тревогу не объявляли.

Также напомним, что оккупанты при помощи беспилотника атаковали велосипедиста, который двигался по улице в Бериславе, Херсонской области. Мужчина погиб на месте.

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