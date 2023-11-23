Врачи изъяли осколок российской мины из сердца 4-летней девочки
Врачи Института сердца Министерства здравоохранения Украины извлекли осколок российской мины из сердца 4-летней девочки. Она попала под минометный обстрел в Херсоне.
Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Института сердца Минздрава Украины.
Как врачи достали обломок российской мины из сердца маленькой девочки
"Девочка маленькая из Херсона, попавшая под минометный обстрел российской армии. Еще один случай, подтверждающий геноцид России в Украине", — рассказывает один из хирургов.
Он уточнил, что удалить минометный осколок помог специальный магнит, позволяющий это делать в тех случаях, когда металл застревает в мягких тканях.
Мы сообщали, что сегодня, 23 ноября, российские оккупанты обстреляли пригород Херсона. Под вражеским огнем оказалась Антоновка. В городе были слышны взрывы, несмотря на то, что воздушную тревогу не объявляли.
Также напомним, что оккупанты при помощи беспилотника атаковали велосипедиста, который двигался по улице в Бериславе, Херсонской области. Мужчина погиб на месте.
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