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На Херсонщині ЗСУ атакували будівлю, де зібралися російські військові та колаборанти

29 листопада 2023 11:14
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На Херсонщині ЗСУ атакували будівлю, де зібралися російські військові та колаборанти
Зруйнована будівля внаслідок удару ЗСУ. Фото: ЦНС
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У селищі Ювілейне, що на Херсонщині, Збройні сили України атакували місця дислокації російських окупантів. В цей час проходила нарада, де були присутні також колаборанти та окупаційні правоохоронці.

Про це повідомляє телеграм-канал "Миколаївський Ваньок", близький до генерал-майора Збройних сил Дмитра Марченка. 

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ЗСУ завдали удару по місцях дислокації окупантів

З допису стало відомо, що бійці ЗСУ завдали удару по будівлі, де знаходилися російські військові, колаборанти та правоохоронці окупаційних територій.

Зруйнована будівля внаслідо удару ЗСУ
Зруйнована будівля внаслідок удару ЗСУ. Фото: ЦНС
Зруйнована будівля внаслідо удару ЗСУ
Зруйнована будівля внаслідок удару ЗСУ
Зруйнована будівля внаслідо удару ЗСУ
Зруйнована будівля внаслідок удару ЗСУ. Фото: ЦНС
Зруйнована будівля внаслідо удару ЗСУ
Зруйнована будівля внаслідок удару ЗСУ. Фото: ЦНС
Розбиті авто внаслідок удару ЗСУ
Розбиті авто внаслідок удару ЗСУ. Фото: ЦНС

"Сьогодні з ранку невідомий камінь з неба впав під час наради колаборантів та місцевих так званих "правоохоронних органів" у селищі Ювілейне Херсонської області", — зазначається в дописі.

Внаслідок удару, будівля, де проходила нарада майже повністю зруйнована. Наразі відомо про п'ятьох загиблих та трьох важкопоранених.

Нагадаємо, російські окупанти з тимчасово окупованих населених пунктів лівого берега Херсонщини обстрілюють Херсон. Відомо про влучання у Корабельному та Дніпровському районах міста.

Додамо, розпочався 644-й день повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Бійці ЗСУ успішно протистоять ворогові й лише за добу ліквідували 1140 окупантів та знищили багато військової техніки.

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