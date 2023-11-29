На Херсонщині ЗСУ атакували будівлю, де зібралися російські військові та колаборанти
У селищі Ювілейне, що на Херсонщині, Збройні сили України атакували місця дислокації російських окупантів. В цей час проходила нарада, де були присутні також колаборанти та окупаційні правоохоронці.
Про це повідомляє телеграм-канал "Миколаївський Ваньок", близький до генерал-майора Збройних сил Дмитра Марченка.
ЗСУ завдали удару по місцях дислокації окупантів
З допису стало відомо, що бійці ЗСУ завдали удару по будівлі, де знаходилися російські військові, колаборанти та правоохоронці окупаційних територій.
"Сьогодні з ранку невідомий камінь з неба впав під час наради колаборантів та місцевих так званих "правоохоронних органів" у селищі Ювілейне Херсонської області", — зазначається в дописі.
Внаслідок удару, будівля, де проходила нарада майже повністю зруйнована. Наразі відомо про п'ятьох загиблих та трьох важкопоранених.
Нагадаємо, російські окупанти з тимчасово окупованих населених пунктів лівого берега Херсонщини обстрілюють Херсон. Відомо про влучання у Корабельному та Дніпровському районах міста.
Додамо, розпочався 644-й день повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Бійці ЗСУ успішно протистоять ворогові й лише за добу ліквідували 1140 окупантів та знищили багато військової техніки.
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